L’Ariston compie 63 anni e guarda al futuro: cinema a prezzo speciale, nuovo sito, estate di spettacoli e la mostra dedicata a Mike (Foto e video)

Sessantatré anni di storia, cultura e spettacolo nel cuore di Sanremo. Il Teatro Ariston si prepara a celebrare un nuovo importante traguardo e lo fa con una serie di iniziative che guardano contemporaneamente al passato e al futuro della struttura simbolo della città.

L’appuntamento è fissato per domenica 31 maggio, giornata nella quale l’Ariston festeggerà il proprio anniversario con una promozione speciale dedicata agli amanti del grande schermo. Per l’intera giornata sarà infatti possibile assistere a tutti i film in programmazione nelle sale cinematografiche sanremesi al prezzo unico di 7 euro. Un’iniziativa pensata per condividere con il pubblico una ricorrenza che rappresenta non soltanto la storia del teatro, ma anche una parte significativa della vita culturale della città.

Accanto ai festeggiamenti, l’Ariston si prepara a presentare nei prossimi giorni anche il suo nuovo sito internet. Il portale sarà completamente rinnovato sia nella veste grafica sia nella struttura dei contenuti, con l’obiettivo di rendere più immediata la consultazione delle informazioni e migliorare l’esperienza degli utenti.

Per il progetto è stata scelta Omnigraf, azienda specializzata nello sviluppo digitale e nella comunicazione per il settore turistico, culturale e degli eventi. Il nuovo sito punta a valorizzare ulteriormente l’identità dell’Ariston, offrendo una navigazione più semplice e ottimizzata per smartphone e tablet, strumenti ormai centrali per la fruizione delle informazioni.

L’estate 2026 sarà inoltre caratterizzata da una programmazione particolarmente ricca, pensata per coinvolgere pubblici di ogni età. Il cartellone spazierà dalla musica al teatro, passando per la comicità, la danza e gli spettacoli per famiglie.

Tra gli appuntamenti annunciati figurano “The Queen of Rock – Tributo a Tina Turner”, in programma il 30 luglio, l’anteprima nazionale di “Arriva Lucilla – Il nuovo show” il 3 agosto, il balletto “Carmen” del Balletto di Milano il 5 agosto e “Francesco”, spettacolo dedicato alla figura di San Francesco con Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi previsto per il 7 agosto.

Nel calendario estivo trovano spazio anche l’illusionista Luca Bono il 10 agosto, “The World of Disney in Orchestra” il 12 agosto con l’orchestra diretta dal maestro Diego Basso, il concerto di Enrico Nigiotti il 18 agosto, lo spettacolo di Marco Falaguasta il 20 agosto e il “Palasport Pooh Official Tribute”, in programma il 25 agosto.

Tra le novità della stagione ci sarà anche il ritorno del cinema all’aperto. L’Ariston organizzerà infatti una rassegna estiva che porterà sul territorio alcuni dei film più apprezzati dell’anno insieme alle ultime uscite cinematografiche. Le proiezioni si svolgeranno in due location particolarmente suggestive: il Forte di Santa Tecla, nella prima settimana di luglio, e Marina degli Aregai tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

Prosegue infine nella Sala Incontri dell’Ariston la mostra “Mike Bongiorno – L’uomo, il mito”, inaugurata il 23 maggio e visitabile fino al prossimo 13 settembre. L’esposizione ripercorre la vita e la carriera di una delle figure più amate della televisione italiana, profondamente legata alla storia del Festival di Sanremo, attraverso fotografie, documenti, materiali storici e testimonianze.

Con queste iniziative il Teatro Ariston conferma il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per Sanremo e per l’intero territorio, celebrando i suoi 63 anni con uno sguardo rivolto alle nuove sfide della comunicazione, dello spettacolo e della promozione culturale.