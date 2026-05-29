Sanremo, saranno spostate le eco-isole davanti alla Mater Misericordiae dopo le proteste: oggi sopralluogo di Amaie Energia (Foto)

Dovrebbero essere spostate le tredici eco-isole collocate davanti all’ingresso della scuola Mater Misericordiae di via Nino Bixio a Sanremo. Dopo le polemiche sollevate nelle ultime ore e le richieste avanzate dall’associazione Imprese per Sanremo, Amaie Energia e Servizi, insieme al Comune di Sanremo, hanno fatto un sopralluogo per procedere successivamente all'eventuale spostamento dei contenitori dall’area antistante l’istituto scolastico.

Un intervento arrivato a seguito delle numerose segnalazioni relative alla posizione delle eco-isole, considerate da molti cittadini e dalle famiglie degli alunni poco adatte a un punto così delicato e frequentato quotidianamente da bambini, insegnanti e personale scolastico. Determinante sarebbe stata anche la PEC inviata dalla dirigente scolastica Sara Moraglia al Comune di Sanremo, al sindaco Alessandro Mager e all’assessore Ester Moscato, con la richiesta di una verifica urgente sotto il profilo igienico-sanitario. Nella comunicazione venivano evidenziate le preoccupazioni legate alla presenza dei contenitori a ridosso della scuola, anche alla luce dei recenti episodi che avevano portato l’istituto a effettuare interventi di deratizzazione in un cortile attiguo.

L’associazione Imprese per Sanremo, guidata dal presidente Maurizio Pinto, aveva espresso forte preoccupazione soprattutto in vista della stagione estiva, sottolineando i possibili problemi legati a cattivi odori, accumuli di rifiuti e decoro urbano. Da qui la richiesta di individuare una soluzione alternativa per una zona ritenuta particolarmente sensibile. Questa mattina, quindi, il sopralluogo del dirigente e dell'assessore Ester Moscato incaricati da Amaie Energia e Servizi ha portato allo spostamento delle eco-isole, accogliendo di fatto le istanze presentate dall’associazione e dalla direzione scolastica. Una decisione che punta a riportare serenità tra le famiglie e a evitare ulteriori criticità davanti all’istituto.

L'assessore Moscato ha anche parlato con la preside dell'istituto ed ha assicurato lo spostamento dell'ecoisola che, secondo i primi intendimenti, potrebbe essere divisa in due: una parte sempre in via Nino Bixio ma in un altro luogo ed una sul porto, ma sempre consentendo il conferimento entro 500 metri.