Santo Stefano al Mare, ore senz’acqua e proteste dei residenti: “Serve più comunicazione e rispetto per gli utenti”

Forte malcontento tra alcuni residenti di Santo Stefano al Mare per il prolungato disservizio idrico che, secondo diverse segnalazioni, avrebbe interessato alcune zone del paese dalla mattinata di oggi fino alla serata. A far discutere non sarebbe soltanto la mancanza d’acqua, iniziata intorno alle 10 del mattino, ma anche la gestione delle comunicazioni con gli utenti. Numerosi cittadini riferiscono infatti di aver contattato più volte gli enti competenti per ottenere chiarimenti, senza però ricevere risposte ritenute soddisfacenti.

“Sappiamo che i guasti possono capitare, ma quello che chiediamo è maggiore chiarezza e soprattutto rispetto verso i cittadini”, raccontano alcuni residenti esasperati dalla situazione. Secondo quanto riferito, in diverse telefonate ci sarebbero stati continui rimpalli di responsabilità tra uffici e operatori, mentre alcuni utenti lamentano anche modi considerati poco cortesi durante le conversazioni telefoniche. Particolarmente sentito il tema della comunicazione preventiva. I residenti sottolineano infatti come l’acqua rappresenti un bene essenziale e chiedono che, in caso di interventi o interruzioni prolungate, vengano predisposti avvisi tempestivi attraverso cartelli, comunicati o canali ufficiali, così da permettere alle famiglie di organizzarsi. “Basterebbe poco per evitare tanti disagi: un avviso chiaro e informazioni precise”, spiegano alcuni cittadini.