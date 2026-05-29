Ventimiglia: per i lavori della nuova passerella dieci banchi del mercato spostati da giugno

In vista dell'imminente avanzamento del cantiere per la ricostruzione della nuova passerella verso il centro cittadino, previsto indicativamente a partire dall'8 giugno prossimo, il marciapiede sul quale insisteva l'imbocco della precedente struttura sarà destinato ad area di cantiere per consentire l'esecuzione delle lavorazioni programmate. Tale intervento comporterà la temporanea delocalizzazione di dieci posteggi del mercato settimanale del venerdì, di cui sette appartenenti al settore non alimentare e tre al settore alimentare, per la quale oggi è stata approvata apposita delibera di giunta comunale.

La riorganizzazione è stata seguita dall'Assessore al Commercio e ai Lavori Pubblici Marco Agosta, che ha convocato appositi incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli operatori interessati, al fine di individuare una soluzione condivisa che consentisse sia il regolare svolgimento delle attività mercatali sia il proseguimento dei lavori pubblici. In particolare, l'Amministrazione comunale ha ritenuto prioritario evitare ulteriori estensioni dell'area mercatale, in linea con l'indirizzo perseguito sin dall'inizio del mandato amministrativo, che ha portato ad una progressiva razionalizzazione e riduzione degli spazi occupati dal mercato, soprattutto lungo Passeggiata Cavallotti.

Per tale motivo, a decorrere dal mercato di venerdì 12 giugno, i dieci banchi interessati saranno semplicemente ricollocati lungo Via Girolamo Rossi, lato nord, mantenendo pertanto invariata l'estensione complessiva dell'area mercatale. La soluzione individuata consente inoltre di garantire la piena funzionalità dei posteggi interessati, in particolare di quelli del settore alimentare che necessitano dell'allacciamento alla rete elettrica per lo svolgimento della propria attività, oltre al rispetto delle norme di sicurezza sull’area.

L'Amministrazione comunale ringrazia gli operatori e le associazioni di categoria per la collaborazione dimostrata, la Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Commercio, assicurando che la riorganizzazione è stata studiata unitamente alla ditta Giuggia, affidataria dell’intervento, al fine di limitare al massimo i disagi, anche per ciò che concerne l’estensione del cantiere, e consentire il regolare avanzamento di un'opera strategica per la città quale la ricostruzione della passerella sul fiume Roja.