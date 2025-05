Le regine del mare danzano a Sanremo: al via le Grandi Regate Internazionali tra vele d’epoca e nuovi sguardi tra le onde (Foto)

Soffia il vento della tradizione sul porto vecchio di Sanremo, che da oggi e fino a sabato 1° giugno ospita la prima edizione delle Grandi Regate Internazionali, evento che promette di trasformare il cuore marinaro della città in un vero e proprio teatro galleggiante di eleganza e memoria storica. La manifestazione si inserisce nel lungo weekend del ponte del 2 giugno e si propone non solo come competizione sportiva, ma come esperienza immersiva nella cultura del mare e della vela classica. Un’occasione che coniuga sport, turismo e fascino d’epoca, rendendo il porto vecchio non solo scenografia, ma anche protagonista del rilancio turistico marittimo della Riviera.

“Qui non si viene solo per regatare, ma anche per trascorrere piacevoli giornate all’insegna della cultura marittima” – sottolinea Beppe Zaoli, presidente dello Yacht Club Sanremo, che organizza l’evento insieme al Circolo Velico Capo Verde, alla Federazione Italiana Vela e all’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca). Un appuntamento che riporta in auge il cosiddetto gentleman yachting, stile di navigazione basato su rispetto, eleganza e fair play.

Alla manifestazione parteciperanno numerose imbarcazioni storiche, suddivise nei raggruppamenti Vintage, Classic, Open, Classic IOR, Sangermani e Swan. Tra gli scafi più attesi, spiccano Tuiga del 1909 e la gemella Mariska del 1908, il cutter aurico Vistona del 1937, e le gloriose imbarcazioni della Marina Militare Stella Polare, Penelope e Tarantella. In acqua anche Pilgrim di Emmanuele Dalla Vecchia, il Moro di Venezia del 1976 e lo Swan Triboulet del 1987. Non mancheranno i giovani, come Eva Bonacina, figlia d’arte che ha scelto di diventare restauratrice navale.

La kermesse – patrocinata dal Comune di Sanremo e sostenuta da Abate Gioiellieri, Casinò di Sanremo e Cantieri degli Aregai – è tra gli eventi di punta di Liguria Regione Europea dello Sport 2025. “Anche la vela classica può diventare volano per far conoscere le bellezze di questo territorio”, ha dichiarato Umberto Zocca, commodoro dello Yacht Club Sanremo.

Non solo regate: ogni pomeriggio gli equipaggi saranno accolti con aperitivi in piazza Bresca, mentre sabato sera si terrà la cena ufficiale con concerto e fuochi d’artificio. Venerdì, in particolare, andrà in scena la 13ª edizione di Vela & Sapori, sfida culinaria in cui ogni barca dovrà cucinare un piatto a tema durante la navigazione. I piatti verranno poi giudicati da una giuria presieduta da Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza. A seguire, uno show cooking d’autore con i ristoranti Osteria del Marinaio e Paolo & Barbara, una stella Michelin.

Le Grandi Regate Internazionali rappresentano dunque una novità assoluta per la Riviera, capace di rinnovare l’identità marittima di Sanremo con uno sguardo al passato e una rotta verso il futuro. Un evento che restituisce centralità al porto storico, rendendolo punto d’incontro tra cultura nautica, turismo di qualità e tradizione sportiva.