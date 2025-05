Controlli mirati e interforze: così Sanremo combatte la microcriminalità e blinda il centro cittadino

È diventata quasi la nuova normalità: polizia, carabinieri, guardia di finanza, esercito e polizia locale a presidiare, pattugliare, controllare. Dalla mattina fino a sera, nel cuore di Sanremo e nei suoi punti più sensibili, le forze dell’ordine sono costantemente presenti per garantire sicurezza e prevenire episodi di microcriminalità. Un’azione coordinata, intensa e visibile, che da settimane si sta consolidando come risposta concreta a un’esigenza collettiva.

Il prefetto Valerio Massimo Romeo ha espresso piena soddisfazione per questa strategia capillare, che si inserisce in una visione più ampia di ordine pubblico, integrando l’aspetto repressivo a quello preventivo. Una misura che, seppur su un piano tecnico diverso, risponde nei fatti anche alle richieste avanzate da Confcommercio Sanremo. In vista dell’estate, infatti, l’obiettivo condiviso è quello di offrire a residenti e turisti un’esperienza sicura e piacevole, che valorizzi il tessuto urbano ed economico della città.

I controlli sono mirati e costanti, con particolare attenzione ad alcune zone considerate più delicate: piazza San Siro, via Martiri della Libertà, via Pietro Agosti, piazza Eroi e soprattutto piazza Colombo. Quest’ultima, in particolare, è da tempo oggetto di segnalazioni da parte dei commercianti, soprattutto durante i mesi invernali. Con l’arrivo del buio, molti lamentano situazioni di disagio e insicurezza, tanto da essere costretti a chiudere in anticipo le proprie attività.

È in questo contesto che si inserisce il 'maxi sforzo' delle istituzioni: un fronte comune contro la microcriminalità, che non solo tutela cittadini e turisti, ma ascolta le voci di chi in città lavora ogni giorno. I controlli interforze non sono solo simbolo di presenza, ma strumento attivo di prevenzione e deterrenza. E se da un lato offrono una risposta immediata ai disagi percepiti, dall’altro contribuiscono a ricostruire fiducia e senso di comunità.

Sanremo si prepara così alla stagione estiva con una rete di sicurezza senza precedenti: non solo spettacoli, eventi e spiagge, ma anche presìdi stabili per una città che vuole essere accogliente, viva e soprattutto sicura.