Sanremo, centro pronto per il Festival: chiusa piazza Colombo e Green Carpet quasi ultimato (Foto)

Ormai è solo questione di dettagli. Il centro di Sanremo si prepara a vivere i giorni più intensi dell’anno e nelle ultime ore il volto della città è cambiato definitivamente. Piazza Colombo è stata chiusa nel tratto da via San Francesco, mentre il Green Carpet è ormai quasi ultimato e pronto ad accogliere i protagonisti della settimana festivaliera.

Gli operai hanno lavorato senza sosta per completare allestimenti, strutture e transenne. Le aree pedonali sono state ridefinite, i varchi regolamentati e le ultime rifiniture stanno prendendo forma tra palco, tappeto verde e zone dedicate al pubblico. L’impatto visivo è già quello delle grandi occasioni: il cuore della città si trasforma in un teatro a cielo aperto, pronto a ospitare artisti, addetti ai lavori, media e migliaia di fan.

Il primo grande appuntamento è in programma già oggi pomeriggio con l’evento di Area Sanremo, che inaugura di fatto la serie di iniziative pubbliche nel centro cittadino. Un momento atteso, che porterà sul palco giovani talenti e accenderà ufficialmente l’atmosfera festivaliera.

Lunedì sarà invece il giorno della passerella dei 30 Big, uno degli appuntamenti più iconici e seguiti dal pubblico. Il Green Carpet diventerà il centro dell’attenzione mediatica, con fotografi, telecamere e fan pronti ad accogliere gli artisti in gara. Un evento che, come ogni anno, segna simbolicamente l’ingresso nella fase più intensa del Festival.

La città si presenta dunque pronta, con le ultime operazioni di rifinitura in corso e un’organizzazione ormai definita. Le chiusure e le modifiche alla viabilità stanno entrando a regime, mentre cresce l’attesa tra residenti e visitatori.

(Foto di Carlo Alessi)