Sanremo, il Suzuki Stage si illumina: Piazza Colombo pronta all’esordio con Area Sanremo (Foto)

Sanremo si prepara ad accendere ufficialmente anche il suo palco esterno. Dopo lo spot pubblicitario girato ieri sera che ha visto protagonisti Carlo Conti ed Ema Stokholma, con un richiamo diretto al cuore pulsante del Festival e alla città, ora è Piazza Colombo a entrare nel vivo: il Suzuki Stage è pronto a illuminarsi definitivamente con l'esordio di questo pomeriggio.

Alle 18, infatti, si alzerà il sipario sul grande opening del Suzuki Stage, uno degli appuntamenti più attesi della settimana festivaliera. A inaugurare il palco saranno i vincitori di Area Sanremo 2025, simbolo di un percorso che ogni anno porta giovani talenti a sfiorare – e talvolta raggiungere – l’Ariston. A condurre la serata sarà Daniele Battaglia, volto scelto da Carlo Conti per animare Piazza Colombo durante tutta la 76ª edizione del Festival.

Ad aprire l’evento saranno gli Urban Theory, seguiti dalle esibizioni di tre cantautori che rappresentano stili e percorsi differenti. Andrea Heros, napoletano classe 2006, vincitore di Area Sanremo 2025, porta sul palco una scrittura nata tra rap old school e cantautorato intimo, profondamente legata alla sua città. SOLØ, pseudonimo di Luigi Bellini, 24 anni, finalista di Area Sanremo 2025, ha già superato gli 8 milioni di ascolti e costruisce la propria identità artistica su un racconto autobiografico in cui il dolore diventa crescita. Matteo Martire, in arte Matsby, genovese, unisce cantautorato italiano e pop rock anni Duemila, con un progetto – “Fuoricorso” – dedicato a chi si sente in ritardo nella vita.

Ospite speciale della serata sarà Senza Cri, artista che dopo la finale di Sanremo Giovani ha consolidato un legame forte con la città dei fiori. Un percorso che, come ricordato dall’assessore alla Cultura Enza Dedali, attraversa tappe significative come il Premio Tenco 2021, la finale di Area Sanremo 2022 e l’omaggio a Vittorio De Scalzi con l’Orchestra Sinfonica nel 2023.

Proprio la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo vive questa edizione con particolare orgoglio: dei 32 musicisti presenti sul palco dell’Ariston, 19 sono professori stabili della Fondazione. Un dato che conferma il radicamento territoriale della manifestazione. Il presidente Filippo Biolé ha sottolineato inoltre come due delle quattro Nuove Proposte in gara – Mazzariello e il trio Blind, El Ma & Soniko – provengano dal percorso di Area Sanremo, a testimonianza di un lavoro continuo sulla valorizzazione dei talenti emergenti.

Non solo musica live: la Fondazione sarà presente anche a Palazzo Roverizio come sede di accoglienza istituzionale e tra il Museo Civico e la Galleria Civica della Pigna con la mostra fotografica “Sinfonica in mostra”, dedicata alla Sanremo Summer Symphony. Sabato alle 12, al Palafiori, verrà inoltre presentata in anteprima la nuova edizione della rassegna estiva, alla presenza del direttore artistico M° Giancarlo De Lorenzo.

Parallelamente prenderà forma anche la nuova edizione di “Sinfonica Experience”, il progetto che offre ai giovani selezionati ad Area Sanremo un percorso gratuito di alta formazione con il M° Valter Sivilotti e la vocal coach Franca Drioli, culminando in produzioni estive e progetti speciali con l’Orchestra. Tra spot televisivi che lanciano l’atmosfera festivaliera e prove tecniche che accendono Piazza Colombo, Sanremo entra così nella sua dimensione più ampia: non solo Ariston, ma una città intera che si prepara a vivere la musica, dentro e fuori dal teatro.

(Foto di Erika Bonazinga)