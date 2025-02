Festival di Sanremo da 'sold out': ricadute positive anche nell'estremo Ponente ligure (Foto)

'Sold out' per le strutture ricettive e un incremento di turisti, sia italiani che stranieri, rispetto all'anno scorso. Il Festival di Sanremo porta ricadute positive anche nell'estremo Ponente ligure.

In particolare, Bordighera è stata la città che ne ha beneficiato maggiormente per le numerose strutture ricettive. "Dovrebbe esserci un Festival di Sanremo ogni mese" - commenta Davide Sattanino, presidente di Federalberghi Bordighera - "Le strutture ricettive erano piene. Gli hotel ma anche i B&B e le case vacanza della città erano sold out. Era già tutto prenotato un mese prima dell'inizio del Festival. C'erano più persone rispetto all'anno scorso, anche i ristoranti e i catering della città hanno lavorato molto durante la settimana della kermesse canora. Mancavano addirittura i posti letto, visto che era tutto 'sold out' fino a Mentone e dopo Imperia. E' stato un bel Festival anche per Bordighera e le città limitrofe".

Ristoranti e bar hanno, invece, lavorato normalmente. "Il Festival di Sanremo solitamente provoca due effetti: fa spostare le persone che vivono qui verso la città dei fiori per una settimana mentre fa venire da Sanremo turisti che decidono di soggiornare a Bordighera e che poi, a volte, si fermano in città visto che è più tranquilla" - afferma Jean Pierre Novembre, presidente di Confcommercio di Bordighera - "Benefici maggiori quest'anno li hanno avuti sicuramente gli alberghi e le strutture ricettive visto che erano pieni".

Ventimiglia non ha avuto, invece, particolari ricadute positive. "Abbiamo lavorato normalmente" - dice Dario Trucchi, presidente di Confcommercio di Ventimiglia - "Il Festival di Sanremo contribuisce a fare promozione turistica ma Ventimiglia non ha strutture ricettive, ha più ristoranti che, però, hanno avuto poche presenze, hanno lavorato di più coloro che fanno asporto, visto che le persone che non sono andate a Sanremo preferivano mangiare a casa per poter comunque seguire il Festival. Ci siamo un po' ripresi durante la serata di San Valentino, che ci ha salvato, ma, comunque, verso le dieci sono andati tutti a casa per vedere la fine del Festival di Sanremo, che è un evento importante per il nostro territorio ma Ventimiglia non ne risente molto. La città di confine paradossalmente ha più ricadute positive con la Festa del Limone, la Fête du citron, a Mentone, soprattutto quando coincide con le vacanze delle scuole francesi le nostre attività lavorano molto".