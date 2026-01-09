Ventimiglia celebra la festività di San Sebastiano, il patrono della polizia locale

Ventimiglia celebrerà la festività di San Sebastiano, patrono della polizia locale, lunedì 19 gennaio.

La cerimonia inizierà alle 10 con la celebrazione della santa messa, che sarà officiata dal vescovo della diocesi di Ventimiglia- Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Agostino, in via Cavour, alla presenza delle massime autorità civili e militari.

Un momento di raccoglimento, spiritualità e fratellanza che rinnova una tradizione profondamente sentita, nel segno dei valori del servizio, del sacrificio e della dedizione al bene comune. L'evento proseguirà poi, su invito, al teatro comunale e si concluderà con un 'verre d'honneur'.

San Sebastiano rappresenta da secoli un punto di riferimento spirituale per chi indossa una divisa al servizio della collettività. Martire cristiano, uomo di fede e di fermezza morale, è simbolo di lealtà, forza interiore e difesa della giustizia, valori che ancora oggi ispirano quotidianamente l’operato della polizia locale. Celebrarne la memoria significa riaffermare il senso profondo della missione istituzionale e il legame che unisce gli operatori al servizio delle comunità.