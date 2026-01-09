Sanremo: a Palazzo Roverizio il Trio Itinera Mundi in concerto per un viaggio musicale dalla Serenissima a Rondò Veneziano

Un pomeriggio dedicato alla grande musica, tra suggestioni barocche, atmosfere moderne e colori popolari dell’Est europeo. È ciò che attende il pubblico domenica 11 gennaio alle ore 17 a Palazzo Roverizio di Sanremo, dove il Trio Itinera Mundi proporrà il concerto “Dalla Serenissima a Rondò Veneziano”.

La formazione, composta da tre musicisti di grande esperienza e versatilità – Laura Lanzetta al pianoforte, Gianluca Campi alla fisarmonica e Arianna Menesini al violoncello, già solista del celebre gruppo Rondò Veneziano – accompagnerà gli spettatori in un itinerario musicale che attraversa epoche e stili diversi.

Il programma partirà dalle architetture sonore di Antonio Vivaldi, simbolo della Venezia barocca, per arrivare alle melodie iconiche di Rondò Veneziano, reinterpretate con eleganza e originalità. Accanto ai grandi classici troveranno spazio anche brani della tradizione dell’Europa orientale, caratterizzati da ritmi vivaci, energia travolgente e un forte impatto emotivo.

Il Trio Itinera Mundi si distingue per la capacità di trasformare ogni concerto in un vero viaggio musicale, capace di emozionare e sorprendere il pubblico grazie a un linguaggio che supera i confini stilistici e celebra la musica come forma universale di espressione.