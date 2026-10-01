Concorso fotografico Olioliva 2026 a Imperia: il Circolo Castelvecchio invita a “inquadrare il gusto”

Il Circolo culturale Castelvecchio di Imperia, in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e con il patrocinio della UIF – Unione Italiana Fotoamatori, indice anche quest’anno il concorso fotografico collegato a Olioliva, giunto alla sua 33ª edizione.

Il concorso è aperto a tutti e propone come tema “Cucina mediterranea: inquadra il gusto!”. È inoltre possibile partecipare con fotografie a tema libero, sia a colori sia in bianco e nero. Per le scuole di ogni ordine e grado la partecipazione è gratuita.

Il regolamento e la scheda di partecipazione sono disponibili sul sito del Circolo culturale Castelvecchio www.circolocastelvecchio.it.

Il termine ultimo per l’invio delle fotografie è fissato al 15 ottobre.

Le immagini ritenute meritevoli dalla giuria saranno esposte in uno stand dedicato nell’ambito della manifestazione Olioliva, in programma a Imperia nei giorni 6, 7 e 8 novembre.

La premiazione si terrà domenica 8 novembre nei locali della Biblioteca Civica.