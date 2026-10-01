Quattro zampe in passerella: domenica torna il Bordighera Dog Show ai Giardini Lowe

Tutto pronto a Bordighera per il ritorno del Bordighera Dog Show, in programma domenica 4 ottobre ai Giardini Lowe, dalle 9.00 fino al tardo pomeriggio. Una giornata pensata per gli amanti dei cani e per le loro famiglie, ma anche per promuovere una maggiore consapevolezza sul rapporto tra uomo e animale. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione ONLUS La Decima Musa, in collaborazione con La zampa sul cuore - educazione cinofila di Loredana Salier, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Bordighera e della Regione Liguria. Il programma alternerà momenti di spettacolo, attività educative e iniziative dedicate alla solidarietà.

L'obiettivo della manifestazione, infatti, va oltre la semplice passerella. Il Dog Show vuole essere anche un'occasione per fare cultura cinofila, parlare di benessere animale e promuovere le adozioni responsabili, con particolare attenzione ai cani ospitati nei rifugi. Gli organizzatori sottolineano come l'attività dell'associazione sia svolta a titolo gratuito e come il rapporto tra cane e persona debba essere costruito nel rispetto dell'alterità animale. Un'attenzione particolare sarà quindi riservata anche al tema dell'abbandono e alla necessità di scegliere consapevolmente un'adozione, nella prospettiva di un rapporto destinato a durare nel tempo.

Tra gli appuntamenti più significativi della mattinata ci sarà quello dedicato ai bambini e alla pet therapy. Alcuni alunni delle scuole elementari, accompagnati dalla loro insegnante, parteciperanno a un momento di interazione con i cani insieme all'Educatrice Professionale Daniela Cattaneo e alla sua Golden Retriever Nina. L'attività sarà accompagnata dalla lettura guidata del libro "Il meraviglioso mondo di Nina", creando un momento di incontro tra i più piccoli e l'animale. Un'iniziativa con una forte valenza educativa, pensata per avvicinare i bambini alla conoscenza e al rispetto dei quattro zampe.

Grande attesa anche per la presenza del Nucleo Carabinieri Cinofili di Villanova di Albenga, che sarà tra gli ospiti principali della giornata. Le unità cinofile proporranno alcune dimostrazioni tecnico-operative, mettendo in evidenza il rapporto di affiatamento tra il cane e il proprio conduttore. Saranno illustrate attività legate all'impiego dei cani al servizio dell'Arma, con esercitazioni capaci di mostrare al pubblico il lavoro svolto quotidianamente dalle unità cinofile. Sono previste due esibizioni, una intorno alle 12.00 e una seconda alle 15.30.

Nel corso del pomeriggio spazio anche ai cani da tartufo, con una dimostrazione curata dal Gruppo Tartufai Black Prince Tartufo di Seborga. L'appuntamento è fissato alle 16.00 e consentirà al pubblico di vedere da vicino le capacità dei cani appositamente addestrati per la ricerca. Non mancheranno inoltre gli interventi dedicati alla tutela degli animali, con la presenza dell'ENPA Sanremo, rappresentata dal presidente Stefano Modena, e di alcuni rappresentanti delle Guardie Zoofile. I volontari dell'ENPA porteranno anche alcuni cani del rifugio, protagonisti di una speciale sfilata dedicata alle adozioni.

Il programma sarà completato dagli stand degli espositori, distribuiti lungo il perimetro del campo gara, con prodotti e proposte dedicate ai cani e ai loro compagni umani. Per tutta la giornata sarà inoltre disponibile un punto ristoro a bordo campo. Gli organizzatori sottolineano la risposta particolarmente positiva degli sponsor, a partire da Exclusion, azienda di alimenti per cani e sponsor principale della manifestazione, insieme alle numerose realtà cittadine e non solo che hanno scelto di sostenere l'iniziativa. Un contributo che ha consentito di costruire una giornata articolata, pensata per coinvolgere pubblico e partecipanti.

Per quanto riguarda la parte agonistica e spettacolare, alle 10.30 inizieranno i giudizi al Campo B, che riprenderanno alle 14.30 dopo la pausa pranzo. Alle 16.30 prenderà invece il via il Ring d'onore, con la premiazione prevista al termine delle valutazioni. Saranno premiati non soltanto i cani più belli, ma anche quelli più simpatici, con un riconoscimento destinato a tutti i partecipanti a quattro zampe. "I cani sono tutti belli; affettuosi, generosi, sensibili, e non badano a sciocche divisioni di classe", sottolineano gli organizzatori, ribadendo lo spirito inclusivo della manifestazione.

Un riconoscimento speciale sarà riservato infine ai due binomi finalisti del Best-in-Show, nelle categorie "cani di razza" e "cani fantasia". Per loro è previsto un premio particolarmente importante: un week-end per due persone in una capitale europea. Le iscrizioni possono essere effettuate online scrivendo a bordigheradogshow@gmail.com, mentre per chi arriverà all'ultimo momento sarà possibile iscriversi direttamente ai Giardini Lowe domenica mattina, dalle 9.00 alle 10.30.

La manifestazione proseguirà fino al tardo pomeriggio, con conclusione prevista indicativamente tra le 18.30 e le 19.00. Gli organizzatori auspicano anche la presenza del sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre, indicata come sostenitrice dell'iniziativa, e del consigliere regionale Walter Sorriento, che ha supportato la manifestazione. Il Bordighera Dog Show si presenta così come una giornata che unisce divertimento, spettacolo, educazione e solidarietà, con l'obiettivo di mantenere al centro il rapporto tra persone e animali e la responsabilità che comporta scegliere di condividere la propria vita con un cane.