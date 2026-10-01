Santo Stefano al Mare, al via "Autunno Culturale": tre incontri per indagare le origini dell'uomo

Prende il via sabato alle 17, nella Sala Consiliare della Torre Ennagonale di Santo Stefano al Mare, "Autunno Culturale", la nuova rassegna promossa dall'Amministrazione comunale per accompagnare i prossimi mesi con appuntamenti dedicati alla cultura, alla divulgazione e all'approfondimento. Il primo incontro sarà affidato al professor Francesco Schianchi, protagonista della conferenza antropologica dal titolo "L'origine dell'amore". L'appuntamento inaugurerà un percorso articolato in tre conversazioni, in programma il 3 ottobre, il 7 novembre e il 12 dicembre, unite dal tema delle "origini".

Un viaggio attraverso la storia dell'umanità che prenderà spunto dalla sua millenaria evoluzione per interrogarsi sulla nascita e sulla trasformazione di alcuni elementi fondamentali della nostra cultura. Dopo l'amore, protagonista del primo incontro, saranno infatti affrontate anche l'origine della scrittura e quella dei canti di Natale, mettendo continuamente in relazione il passato con la realtà e il vissuto contemporaneo. Un percorso pensato non soltanto per approfondire, ma anche per offrire al pubblico nuovi strumenti di lettura della società e delle relazioni che la caratterizzano.

Al centro dell'appuntamento di sabato ci sarà dunque l'amore, un sentimento universale che attraversa epoche, culture e generazioni e che nel tempo ha assunto significati, forme e interpretazioni differenti. Schianchi ne ripercorrerà sinteticamente la nascita, l'evoluzione e la progressiva codificazione, partendo dalla civiltà sumera e dalla Grecia platonica per arrivare ai giorni nostri. Un itinerario tra parole, immagini, musica, gesti, sguardi e silenzi, attraverso i quali l'umanità ha cercato e continua a cercare di raccontare uno dei sentimenti più complessi dell'esperienza umana.

Tra gli spunti della conferenza ci sarà anche una particolare chiave di lettura sull'origine dell'amore, considerato inizialmente come un sentimento appartenente alla sfera femminile e successivamente trasmesso, attraverso un lungo percorso culturale e relazionale, anche all'universo maschile. Una prospettiva che sarà proposta come occasione di confronto con il pubblico e di riflessione sull'evoluzione dei rapporti tra donne e uomini nel corso della storia. L'obiettivo è quindi partire dall'analisi antropologica per arrivare a interrogarsi anche sulle relazioni nella società contemporanea, stimolando domande e confronto.

"Con questo primo appuntamento prende ufficialmente il via Autunno Culturale, una rassegna che abbiamo voluto costruire mettendo insieme temi e linguaggi differenti, ma con un elemento comune: offrire occasioni per incontrarsi, approfondire e confrontarsi – dichiara Federico Corradi, Consigliere delegato al Turismo e alle Manifestazioni del Comune di Santo Stefano al Mare –, partire dall'origine dell'amore significa affrontare un tema universale, che appartiene a tutti e che può essere osservato da prospettive storiche, antropologiche e contemporanee."

"Con il professor Schianchi iniziamo inoltre un percorso di tre incontri sulle 'origini' che ci accompagnerà fino a dicembre – prosegue Corradi –, l'obiettivo è rendere Santo Stefano al Mare un luogo vivo e di incontro anche nei mesi autunnali, attraverso una proposta culturale capace di coinvolgere residenti e visitatori." La rassegna proseguirà quindi nei prossimi mesi con un calendario che affiancherà incontri, presentazioni, musica, arte e momenti di approfondimento, confermando la volontà dell'Amministrazione comunale di mantenere alta l'offerta culturale anche al di fuori della stagione estiva.

Con "Autunno Culturale" Santo Stefano al Mare punta così a costruire un calendario capace di accompagnare l'autunno e l'inizio dell'inverno attraverso occasioni di partecipazione, socialità e confronto. Il primo appuntamento sarà quindi dedicato all'amore e alle sue origini, con la conferenza del professor Schianchi che aprirà il ciclo dedicato alle "origini". L'incontro di sabato 3 ottobre rappresenterà il primo tassello di un programma che proseguirà fino a dicembre, proponendo al pubblico temi differenti ma accomunati dalla volontà di rileggere il presente attraverso la conoscenza del passato.