Il Rallye Sanremo sarà ancora una volta il giudice del tricolore: Daprà e Avbelj si giocano il titolo

Il Rallye Sanremo torna a essere il giudice definitivo del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco. Anche la 73ª edizione della gara del Ponente ligure, in programma il 17 e 18 ottobre, sarà infatti l'appuntamento chiamato a emettere la sentenza sul titolo tricolore assoluto. La gara sanremese sarà la settima e ultima prova del CIAR e, ancora una volta, incoronerà il campione italiano sulle strade della Città dei Fiori. Una particolarità dell'edizione 2026 riguarda il fatto che il nuovo campione sarà un pilota al primo successo assoluto nel tricolore, circostanza che non si verifica dal 2020, quando Andrea Crugnola riuscì a interrompere il lungo dominio di Paolo Andreucci e dei principali protagonisti del rallismo nazionale.

A contendersi il titolo saranno soprattutto Roberto Daprà e Boštjan Avbelj, entrambi al volante di una Škoda Fabia RS Rally2. Il 25enne trentino arriva all'appuntamento conclusivo in testa alla classifica e può contare anche sulla matematica, che gli concede un margine di vantaggio sul 36enne sloveno naturalizzato italiano. Daprà ha già conquistato due vittorie assolute nel corso della stagione, imponendosi alla Targa Florio e al Rally di Roma Capitale. Per lui sarà la terza partecipazione al Sanremo, dove nel 2025 ha ottenuto il quarto posto assoluto. Avbelj, invece, si è imposto nel recente Rally del Lazio-Cassino e può vantare un rapporto particolarmente positivo con la gara ligure: nel 2023 fu infatti protagonista di una sorprendente seconda posizione assoluta, conquistando anche la classifica Promotion.

Ma la lotta per il successo a Pian di Nave non riguarderà soltanto i due contendenti al titolo. Tra i grandi osservati ci sarà anche Andrea Crugnola, deciso a riscattare una stagione caratterizzata da risultati alterni. Il campione italiano in carica è passato quest'anno alla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e ha già conquistato due vittorie nelle sei gare tricolori disputate, al Ciocco e al Regione Piemonte. Il risultato di Roma Capitale e il ritiro al Rally del Lazio hanno però complicato il suo campionato. Crugnola si presenterà al via del Sanremo per la tredicesima volta e sarà chiamato anche a difendere il successo conquistato un anno fa, quando riuscì a precedere al termine di un serrato duello il veterano Giandomenico Basso.

Per Crugnola il Sanremo rappresenta una gara particolarmente significativa. Oltre alla vittoria dello scorso anno, il pilota ha infatti conquistato due podi assoluti, nel 2022 e nel 2024, una vittoria nella classifica Junior nel 2013 e un successo nella Suzuki Rally Cup nel 2009. La sua presenza assume inoltre un significato particolare per i colori italiani: il pilota della Lancia proverà infatti a riportare una vettura italiana sul gradino più alto del podio del Sanremo, risultato che manca dal 2008, quando Giandomenico Basso vinse con la Grande Punto Abarth. Per trovare invece l'ultimo successo Lancia bisogna tornare al 1992, quando Andrea Aghini si impose con la Delta HF Integrale Evoluzione.

Tra i protagonisti da seguire con attenzione ci sarà anche Andrea Nucita, attualmente quarto nella classifica del CIAR e reduce dal secondo posto al Rally del Lazio-Cassino. Per il siciliano sarà la decima partecipazione al Sanremo, una gara nella quale ha già ottenuto una prestigiosa seconda posizione assoluta nel 2014. Alle sue spalle nella graduatoria tricolore c'è Simone Campedelli, al volante della Toyota GR Yaris e atteso all'undicesimo Sanremo della carriera. Anche per lui il palmares nella gara ligure è importante: tre podi, con il secondo posto del 2019 e i terzi posti del 2016 e del 2024.

Riflettori puntati anche sul savonese Fabio Andolfi, sesto nella classifica italiana e già vincitore del Sanremo nel 2022. Quella vittoria rimane una delle più spettacolari degli ultimi anni, con Andolfi capace di precedere Crugnola di appena nove decimi di secondo grazie soprattutto a una straordinaria prestazione sul Teglia nella seconda giornata. Il pilota ligure torna inoltre sul luogo di un altro risultato importante: lo scorso anno ha infatti conquistato la terza posizione assoluta, completando il podio alle spalle di Crugnola e Basso. Il confronto tra i principali protagonisti promette quindi una gara particolarmente combattuta anche al di là della sfida per il titolo.

Junior e Due Ruote Motrici

Il Sanremo non assegnerà invece il titolo nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, che resterà in palio fino all'ultimo appuntamento stagionale in Toscana. La gara ligure sarà comunque decisiva per gli equilibri della classifica, con i sei Under 28 tutti al volante delle Lancia Ypsilon Rally4. In testa ci sono Lorenzo Varesco, Geronimo Nerobutto e Alberto Siccardi, racchiusi in appena dieci punti. La matematica lascia ancora possibilità, seppur teoriche, anche a Matteo Scalet e Giacomo Marchioro. Per questo il 73° Sanremo Rally rappresenterà un passaggio importante nella corsa al titolo, pur senza poter consegnare già a Sanremo la corona tricolore.

Il Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici, invece, ha già il suo campione: il 25enne Gabriel Di Pietro ha conquistato il titolo e arriverà sulle strade liguri con l'obiettivo di confermare la propria superiorità. A provare a contrastarlo saranno Nicolo Ardizzone, Moreno Cambiaghi ed Edoardo De Antoni, principali inseguitori nella categoria. Situazione altrettanto interessante nel Campionato Italiano Rally Promozione, dove Andrea Nucita punta a completare una stagione quasi perfetta: cinque vittorie e un ritiro nelle sei gare disputate. A contendere il successo al pilota siciliano saranno Antonio Rusce, il francese Benjamin Boulenc e il finlandese Heikki Kowalainen.

Già assegnato anche il titolo del Campionato Italiano Rally Femminile, conquistato da Sara Carra. Il Sanremo proporrà comunque l'ennesimo confronto con Asia Vidori, le due protagoniste che hanno animato la categoria lungo l'intera stagione. La gara ligure sarà inoltre valida per il Trofeo Europeo Rally (ERT), sia per piloti – assoluto, Master e Junior – sia per copiloti. Il programma comprende anche diversi trofei monomarca: le Lancia Ypsilon HF Rally4 e Rally6, la GR Yaris Rally Cup di Toyota, la Suzuki Rally Cup con le Swift Sport Hybrid e la Pirelli Star Academy 2026.

Il programma: si parte sabato 17 ottobre

La prima scadenza ufficiale sarà venerdì 9 ottobre, quando si chiuderanno le iscrizioni. Le verifiche amministrative saranno articolate in due sessioni: la prima è prevista mercoledì 14 ottobre a Santa Tecla, dalle 19.00 alle 22.00, mentre la seconda e definitiva tornata si svolgerà giovedì 15 ottobre dalle 7.30 alle 9.30. Le verifiche tecniche sono invece in programma venerdì 16 ottobre, dalle 16.00 alle 22.00, in via Adolfo Rava. Sarà quindi il momento di entrare nel vivo della competizione, con le vetture pronte a misurarsi sulle strade dell'entroterra del Ponente.

Sabato 17 ottobre i motori si accenderanno con lo shakedown di San Romolo, previsto dalle 7.30 alle 10.30. Il semaforo verde del 73° Sanremo Rallye scatterà alle 14.47 da Pian di Nave, con gli equipaggi diretti immediatamente verso Porto Sole per affrontare la prova spettacolo di 2,06 chilometri, in programma dalle 15.00. La prima giornata proseguirà poi con Carpasio-Ville San Pietro, sul Colle d'Oggia, lunga 14,70 chilometri e con partenza alle 18.04, quindi con la Caravonica-Rezzo, di 24,83 chilometri, alle 19.07. Dopo il parco assistenza di Sanremo delle 20.47, gli equipaggi raggiungeranno il riordino notturno di piazza Colombo, previsto dalle 21.39.

La seconda frazione scatterà domenica 18 ottobre alle 7.00 da piazza Colombo. I concorrenti dovranno affrontare per due volte le tre prove speciali previste dal programma: San Romolo-Ghimbegna, denominata Bignone, di 10,28 chilometri, con passaggi alle 7.49 e alle 12.37; Ghimbegna-Badalucco, la Vignai, di 19,14 chilometri, alle 8.10 e alle 12.58; infine Semoigo-Bajardo, lunga 7,39 chilometri, con passaggi alle 10.03 e alle 14.51. Proprio quest'ultima sarà la Power Stage della gara, destinata quindi a rappresentare uno dei momenti conclusivi più importanti dell'intero appuntamento.

Il programma della domenica prevede anche tre passaggi al parco assistenza di via Adolfo Rava, alle 7.07, 11.40 e nel corso della giornata secondo il programma, mentre alle 10.58 è previsto il riordino in piazza Colombo. La pedana d'arrivo sarà nuovamente allestita a Pian di Nave, dove alle 16.30 è prevista la conclusione ufficiale della gara. Complessivamente gli equipaggi dovranno percorrere 410,80 chilometri, dei quali 153,43 suddivisi nelle undici prove speciali. Sarà quindi una gara lunga e articolata, destinata a mettere alla prova uomini e vetture fino agli ultimi chilometri.

Sanremo ancora al centro della manifestazione

Ancora una volta sarà Sanremo il cuore operativo e scenografico del Rallye. La struttura di Santa Tecla ospiterà la direzione di gara e la sala stampa, mentre via Adolfo Rava sarà il punto di riferimento per il parco assistenza. Piazza Colombo ospiterà i riordini, con gli equipaggi che torneranno più volte nel cuore della città, mentre Pian di Nave rappresenterà il punto di partenza e soprattutto il luogo nel quale saranno celebrati tutti i vincitori. Una macchina organizzativa che coinvolgerà quindi diversi punti della Città dei Fiori e che conferma il forte legame tra il Rallye e Sanremo, con la collaborazione dell'assessorato al Turismo, Manifestazioni e Sport.

L'edizione 2026 riproporrà quindi tutti gli ingredienti tradizionali del Sanremo: le prove sulle strade dell'entroterra, i passaggi in città, il pubblico, le vetture della classe regina e soprattutto una classifica tricolore ancora da decidere. Al termine della gara, uno tra Roberto Daprà e Boštjan Avbelj salirà sul trono del Campionato Italiano Assoluto Rally, mentre gli altri protagonisti proveranno a conquistare il successo di gara e a chiudere nel modo migliore la stagione. Un anno dopo il duello vinto da Andrea Crugnola su Giandomenico Basso, il Rallye Sanremo è dunque pronto a scrivere un'altra pagina della propria lunga storia.

Lo scorso anno, sul traguardo di Pian di Nave, fu proprio Andrea Crugnola, con Pietro Elia Ometto sulla Citroën C3 Rally2, a conquistare il successo con il tempo di 1h19'01".0. Secondi Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, su Škoda Fabia RS Rally2, staccati di 9"9, mentre il terzo posto andò a Fabio Andolfi e Marco Menchini, anch'essi su Škoda, a 16"6. Il 17 e 18 ottobre sarà però tutta un'altra storia: il 73° Sanremo Rallye avrà infatti il compito di assegnare il titolo italiano assoluto e di chiudere una nuova stagione tricolore sulle strade della Città dei Fiori.