Festa dei Nonni, l’Unicef porta l’Ulivo della Solidarietà e della Pace nelle piazze dell’Imperiese

In occasione della Festa dei Nonni, il Comitato Provinciale Unicef Imperia scende in piazza con l’Ulivo della Solidarietà e della Pace, aderendo alla campagna nazionale che coinvolge circa 500 piazze italiane. L'iniziativa, in programma dal 2 al 18 ottobre, punta a raccogliere fondi e attenzione sulle condizioni dei bambini che vivono in aree del mondo segnate da conflitti, povertà, malnutrizione e cambiamenti climatici. L’ulivo, scelto dall’Unicef per la campagna "Niente è più bello che vederlo crescere", diventa così il simbolo di un impegno concreto verso l’infanzia. Un gesto semplice che vuole unire il valore della solidarietà a quello della pace.

Il messaggio scelto per accompagnare la mobilitazione è particolarmente forte: "Bisogna fare Silenzio quando i Bambini Dormono – Non quando li uccidono !!!". Un richiamo rivolto all’attenzione dell’opinione pubblica sulle emergenze che coinvolgono milioni di bambini nel mondo. I volontari saranno presenti con piccole piantine di ulivo, che potranno essere ricevute con una donazione minima di 15 euro e saranno accompagnate da una shopper bag in cotone. Il ricavato contribuirà a sostenere le attività dell’Unicef a favore dei bambini che vivono in condizioni di emergenza.

Il primo appuntamento nell’Imperiese è fissato per venerdì 2 ottobre a Diano Marina, dalle 9 alle 13, in via Genova all’angolo con via Genala. Nella stessa giornata sarà possibile incontrare i volontari anche a San Lorenzo al Mare, dalle 15.30 alle 17.30, presso il Salone Comunale Lucia Joyce di via Roma 2, grazie alla collaborazione della Pro Loco. A Sanremo, invece, il banchetto sarà allestito dalle 10 alle 19 presso il supermercato Coop della zona Foce. Tre occasioni per conoscere la campagna e contribuire all’iniziativa.

Sabato 3 ottobre sarà la volta di Ventimiglia, dove la postazione sarà presente dalle 9 alle 13 in via della Repubblica, all’angolo con via Roma, con la collaborazione della Pro Loco Intemelia. Domenica 4 ottobre l’iniziativa si sposterà invece ad Arma di Taggia, dalle 10 alle 19, presso il Centro Commerciale La Riviera Shopville. L’ultimo appuntamento provinciale è previsto per domenica 18 ottobre a Ospedaletti, dalle 15.30 alle 18, in piazza Europa. Sei appuntamenti distribuiti sul territorio per portare la campagna dell’Unicef direttamente nelle comunità locali.

La scelta dell’ulivo racchiude un significato preciso. È una pianta capace di resistere a condizioni difficili, di rigenerarsi dopo incendi e periodi di siccità e di accompagnare intere generazioni. Per l’Unicef rappresenta quindi la pace, ma anche la capacità di resistere e continuare a crescere nonostante le difficoltà. "Niente è più bello che vederlo crescere" diventa così un messaggio rivolto non soltanto alla pianta, ma soprattutto ai bambini, ai quali dovrebbe essere garantita la possibilità di crescere in sicurezza, con accesso alle cure, all’istruzione, all’acqua potabile e alla protezione.

La campagna richiama inoltre le conseguenze delle numerose emergenze che stanno interessando l’infanzia a livello globale. Guerre, povertà, malnutrizione e crisi climatiche espongono milioni di bambini alla perdita dei servizi essenziali e rendono ancora più fragile il loro percorso di crescita. L’Unicef, attraverso le proprie attività, interviene in diversi contesti di emergenza per garantire assistenza e protezione. La raccolta fondi nelle piazze rappresenta quindi anche un’occasione per avvicinare i cittadini alle attività dell’organizzazione e per trasformare un piccolo gesto individuale in un sostegno alle comunità più vulnerabili.

Portare a casa una piantina di ulivo significa, nelle intenzioni dei promotori, legare un oggetto concreto a un messaggio di solidarietà e di pace. L’albero potrà crescere nel tempo e diventare un ricordo quotidiano dell’impegno assunto a favore dell’infanzia. I volontari presenti nelle diverse postazioni saranno a disposizione per illustrare la campagna e raccogliere le donazioni. Per conoscere ulteriori informazioni sull’iniziativa e individuare le altre piazze aderenti è possibile consultare il sito ufficiale dell’Unicef all’indirizzo www.unicef.it/ulivo.