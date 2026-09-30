Sanremo, ottobre nel segno dei Patroni: la Madonna del Rosario e San Romolo tra fede e tradizione

Sanremo si prepara a vivere un ottobre nel segno della tradizione e della devozione, con le celebrazioni dedicate ai suoi Patroni, la Madonna del Rosario e San Romolo. Un calendario che intreccia fede, storia e partecipazione della comunità e che quest'anno assume un significato particolare grazie a due importanti anniversari legati alla patrona cittadina: l'80° anniversario dell'Incoronazione e il 295° della proclamazione della Madonna del Rosario a Patrona della città. Un'occasione per rinnovare una tradizione profondamente radicata nella storia religiosa di Sanremo e che, ancora oggi, coinvolge numerosi fedeli.

Il percorso di avvicinamento alla festa della Madonna del Rosario è già iniziato il 25 settembre con la Novena, in programma fino a sabato 3 ottobre nella Basilica Concattedrale di San Siro. Per nove giorni la comunità è accompagnata dalla preghiera in vista della solennità patronale. Ogni pomeriggio, alle 17.15, sono previsti il Santo Rosario e i Vespri, mentre alle 18.15 seguirà la Celebrazione Eucaristica. Un appuntamento quotidiano che rinnova un momento tradizionale della vita religiosa cittadina e prepara i fedeli alla giornata dedicata alla Patrona.

La giornata centrale sarà domenica 4 ottobre, festa della Madonna del Rosario, Patrona della Città di Sanremo. Dopo le Messe del mattino, alle 12.00 è prevista la Supplica alla Madonna di Pompei, nell'ambito del tradizionale adempimento del voto della Città alla Vergine. Nel pomeriggio, alle 17.15, il canto dei Vespri aprirà la celebrazione che condurrà alla solenne processione della statua della Madonna Regina del Santo Rosario. Sarà uno dei momenti più sentiti della giornata, con i fedeli chiamati a rinnovare pubblicamente la propria devozione alla Patrona della città.

A seguire, alle 18.15, sarà celebrato il Solenne Pontificale, presieduto dal Vescovo diocesano, S.E. Mons. Antonio Suetta, alla presenza del clero della città. La celebrazione concluderà la giornata dedicata alla Madonna del Rosario, inserendosi in un programma che quest'anno guarda anche ai due anniversari che accompagnano la ricorrenza. L'80° dell'Incoronazione e il 295° della proclamazione a Patrona rappresentano infatti un ulteriore richiamo alla storia della devozione mariana a Sanremo e al rapporto costruito nel tempo tra la città e la sua Patrona.

Le celebrazioni patronali proseguiranno martedì 13 ottobre, con la Solennità di San Romolo, Vescovo e Patrono della Città di Sanremo. Il momento centrale della giornata sarà alle 10.30, con il Solenne Pontificale presieduto dal Vescovo Mons. Antonio Suetta. Durante la celebrazione è prevista anche l'Offerta del Cero Votivo al Santo Patrono, un gesto che appartiene alla tradizione religiosa e civile della città e che viene rinnovato ogni anno. Alla celebrazione parteciperà il clero cittadino, in una giornata che richiama la comunità sanremese alla figura del proprio Patrono e alla storia della città.

Anche il pomeriggio del 13 ottobre sarà scandito dagli appuntamenti religiosi. Alle 17.30 saranno celebrati il Santo Rosario e i Vespri, mentre alle 18.15 è prevista la Celebrazione Eucaristica che concluderà la giornata dedicata a San Romolo. Due momenti distinti, quello del 4 e quello del 13 ottobre, che rappresentano altrettante occasioni per la comunità di ritrovarsi attorno alle proprie radici religiose e civili. La devozione ai Patroni, infatti, continua a essere una presenza significativa nella vita cittadina e si rinnova attraverso celebrazioni che attraversano le generazioni.

Le festività patronali del 2026 assumono così un significato particolare per Sanremo, unendo la dimensione religiosa alla memoria della comunità e della sua storia. La processione della Madonna del Rosario, il voto alla Vergine, l'Offerta del Cero a San Romolo e le celebrazioni nelle giornate patronali compongono un quadro nel quale tradizione e partecipazione continuano a incontrarsi. Un appuntamento che, anche quest'anno, accompagnerà la città nel mese di ottobre, offrendo ai fedeli l'occasione di vivere e rinnovare una devozione che affonda le proprie radici nella storia di Sanremo.