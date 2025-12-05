Riforma sanità, Bucci: "Nessun taglio sulla sanità, ma una gestione migliore delle risorse" (Foto)

Dopo Ventimiglia, i riflettori della sanità ligure si spostano su Sanremo, con la seconda parte delle visite dell'assessore regionale Massimo Nicolò che ha esposto le novità che il sistema sanitario regionale vedrà entrare in vigore.

L'incontro, avvenuto nella sede dell'Asl 1 di Bussana, ha visto presenti anche l'assessore regionale Luca Lombardi e i consiglieri Armando Biasi, Chiara Cerri, Walter Sorriento e Veronica Russo, ma soprattutto il collegamento da remoto del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, che ha aperto i lavori chiarendo obiettivi e motivazioni del nuovo impianto normativo.

L'ex sindaco di Genova ha ricordato come uno degli aspetti più deilcati per il territorio sia l’aumento dell’età media, che rende la Liguria “una delle regioni più anziane d’Europa”, e alle profonde trasformazioni avvenute dagli anni ’80, quando risale l’ultima grande riforma: “Avere una densità elevatissima sulla costa e una molto bassa nell’entroterra – ha spiegato Bucci – ci impone di ripensare l’accesso alla sanità. La riforma non serve a risparmiare, ma a garantire servizi più efficienti e uniformi, soprattutto per chi vive nelle aree meno popolate”.

L'assessore Nicolò, prima di passare all'esposizione degli aspetti tecnici, ha ricordato come il Covid abbia evidenziato i limiti del modello sanitario attuale: “Abbiamo capito che il sistema era cambiato. Pensare che tutte le prestazioni debbano passare dagli ospedali non funziona più. Le Asl lavorano bene, ma con costi elevati e servizi a volte disomogenei, costringendo i cittadini a correre dietro alle prestazioni”.

Nicolò ha ribadito che la riforma non punta al risparmio, ma al riequilibrio: “Le risorse del back office devono andare al front office. Non ci aspettiamo miracoli immediati, ma l’obiettivo è chiaro: ridurre le liste d’attesa, rafforzare la medicina territoriale e integrare maggiormente i servizi sanitari, sociosanitari e sociali”.

Un passaggio importante è stato dedicato al ruolo del paziente: “Il cittadino non deve essere passivo. Dire ‘Faccia lei, dottore’ non va più bene: chi usufruisce dei servizi deve diventare parte attiva della cura”.

Uno dei punti più tecnici e centrali riguarda la centralizzazione dei servizi amministrativi (back office) in un’unica struttura regionale. Tutte le risorse finora suddivise tra le diverse Asl verranno riunite in un solo apparato, con l’obiettivo di liberare fondi e personale da destinare al potenziamento dei servizi territoriali e clinici.

Bucci ha ribadito inoltre che non sono previsti tagli al personale: “Non ci sarà alcuna perdita di posti di lavoro. I dipendenti faranno riferimento a un unico sistema, con stipendi uniformati e concorsi comuni. Vogliamo garantire equità e permettere la mobilità volontaria”.

Tra i cardini della riforma spiccano:

- Potenziamento della medicina territoriale, con investimenti mirati alla sostenibilità dei servizi e all’integrazione tra sanità e servizi sociali.

- Telemedicina e sistemi digitali territoriali, per migliorare l’accessibilità nelle zone meno urbanizzate.

- Empowerment del cittadino, inteso come partecipazione attiva nei percorsi di cura: “Il paziente non deve più essere passivo”, ha sottolineato Nicolò.

Una delle novità più strutturali è la creazione dell’Azienda Tutela Salute Liguria (ATSL): un’unica azienda territoriale sociosanitaria regionale, con un unico bilancio, un unico direttore generale, nominato dalla giunta e affiancato da tre direttori (sanitario, sociosanitario e amministrativo). Le attuali cinque Asl non spariranno, ma cambieranno ruolo e nome:diventeranno Aree sociosanitarie, ciascuna guidata da un Direttore di Area responsabile della gestione sanitaria territoriale. Tra queste aree si inseriranno: la sesta area, ovvero l’ex Alisa, oggi “Liguria Salute” e la conferenza dei sindaci, che acquisirà un peso decisionale maggiore con un proprio rappresentante coinvolto direttamente nella governance del sistema. Il distretto sociosanitario viene potenziato e trasformato nella sede della programmazione integrata: ingloberà i Punti Unici di Accesso, coordinerà la presa in carico del paziente, diventerà il punto di dialogo principale tra sanità, servizi sociali e amministrazioni comunali.

Durante la giornata, responsabili di diversi dipartimenti Asl hanno posto questioni operative nel corso di cui Bucci ha rassicurato che la riforma non prevede accorpamenti: “Le risorse risparmiate dal back office andranno reinvestite direttamente sul territorio. Vogliamo valorizzare, non uniformare al ribasso”.

Il presidente di Regione ha concluso ricordando l’importanza del contributo dei professionisti sanitari: “La riforma non la fa solo la Regione, ma tutti gli operatori che vivono ogni giorno il sistema. È una sfida storica, ma necessaria”.