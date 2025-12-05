È il giorno di Area Sanremo: in città oltre 500 giovani artisti, al via una settimana di audizioni verso il sogno dell’Ariston

Sanremo torna a essere la capitale della musica giovane: questa mattina parte ufficialmente iniziata Area Sanremo, il concorso che ogni anno apre le porte del Festival a due nuovi talenti. Nonostante i ritardi legati alla manifestazione di interesse e agli accordi tra Comune e Rai, il percorso parte con numeri da record: 505 iscritti, contro i 336 dello scorso anno. Le audizioni proseguiranno fino all’11 dicembre, mentre le finali si terranno il 12 e il 13 dicembre, quando verranno scelti i due artisti destinati al palco dell’Ariston per il Festival 2026.

Il Palafiori, ancora una volta quartier generale dell’iniziativa, è pronto ad accogliere questa mattina centinaia di aspiranti cantanti provenienti da tutta Italia. L’aumento della fascia d’età – ora fino a 29 anni – ha contribuito al boom di partecipazioni. Le regioni più rappresentate sono Lombardia (84), Lazio (59), Campania (44), Emilia-Romagna (42), Puglia (40), Toscana (37), Sicilia (35) e Veneto (32). La Liguria conta 8 partecipanti. I minorenni iscritti sono 25.

Le esibizioni andranno avanti per una settimana. Il 12 dicembre verranno proclamati i dieci vincitori di Area Sanremo 2025, mentre il giorno dopo i finalisti sosterranno l’audizione davanti alla commissione Rai che ne selezionerà due: saranno loro ad aggiungersi al vincitore di Sanremo Giovani e ai 27 Big già annunciati, completando la griglia dei 30 artisti del prossimo Festival.

Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Mager ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'evento: “Siamo molto soddisfatti dell’ottimo risultato di Area Sanremo, che conferma quanto la nostra città sia un punto di riferimento per la musica italiana. L’alto numero di iscrizioni rivela quanto i giovani talenti vedano in questo concorso un’opportunità concreta per emergere. Ringrazio la Fondazione Orchestra Sinfonica per il lavoro svolto, che rafforza l’identità musicale di Sanremo”.

Grande soddisfazione anche dal presidente della Fondazione, Filippo Biolé, che evidenzia la crescita dell’evento: “Quest’anno abbiamo superato i numeri della scorsa edizione, quando i candidati erano 353. È il risultato di un lavoro costante di valorizzazione. I nostri canali digitali hanno registrato +26,4% rispetto al 2024, un dato significativo. Ora ci prepariamo ad accogliere giovani da tutta Italia, desiderosi di mettersi in gioco in un percorso che mostra ogni anno il proprio valore”.

Mentre il direttore artistico Giancarlo De Lorenzo ha ricordato il ruolo dell’Orchestra Sinfonica, centrale come ogni anno, e soprattutto annunciato i futuri progetti: “Abituare il pubblico ai concerti è difficile, ma stiamo cambiando la tendenza. Le esibizioni nei borghi ci hanno permesso di triplicare le presenze. Stiamo lavorando per un nuovo progetto dedicato a Lucio Dalla con Gabriella Martinelli. Inoltre, grazie al nuovo bando, per i prossimi tre anni la Sinfonica resterà l’orchestra ufficiale del Festival”.

Come da tradizione, durante la serata finale sarà assegnata la Targa Vittorio Salci, dedicata al fondatore dei New Trolls. In città, parallelamente alle audizioni, prenderanno vita numerose attività: incontri formativi, spazi di esibizione, momenti di networking e iniziative diffuse pensate per trasformare Sanremo, ancora una volta, nella vera Città della Musica.