A Ventimiglia confronto sulla riforma della sanità ligure, l'assessore regionale Nicolò : "L'ospedale di Bordighera non si tocca" (Foto e video)

La riforma della sanità regionale al centro di un incontro svoltosi questa mattina a Ventimiglia. Un'occasione di confronto, dunque, tra l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò e i sindaci del comprensorio, voluta dal sindaco Flavio Di Muro in qualità di presidente del distretto sociosanitario n. 1.

La città di confine ha così accolto l'assessore regionale alla Sanità Nicolò, accompagnato dai suoi tecnici e dai consiglieri regionali Armando Biasi, Veronica Russo e Walter Sorriento per un confronto diretto con diciotto sindaci. Dopo un sopralluogo al Palasalute con i rappresentati dell'Asl1 si è svolto un incontro in sala consiliare.

"Siamo la regione ufficialmente più vecchia del continente, abbiamo un indice di vecchiaia pari a 276 contro una media nazionale di 199. Abbiamo quote di over 85enni importanti. Ciò determina che le esigenze e i bisogni di salute sono cambiati" - dice l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò - "Dobbiamo far fronte a liste di attesa lunghe e alla frammentazione dei servizi. Ci sono pazienti oggi che a seconda della zona geografica in cui vivono possono ricevere servizi diversi che sono una condizione del fatto che abbiamo una quintuplicazione delle aziende ospedaliere. Ci sono iniziative di salute che un'Asl fa e altre no quindi si crea un sistema sanitario diverso e non possiamo permetterlo. Per pensare a questa riforma abbiamo fatto un po' di indagine. Siamo andati a cercare realtà di bacino molto ampio. Abbiamo, inoltre, cercato di capire come fare questa riforma. Tutte le strutture elencate hanno in media un 6 per cento di personale amministrativo. La nostra idea è quella di dire: andiamo a prendere il back office e vediamo di riorganizzarlo in modo tale che ci possa essere un ribaltamento di risorse dal back office al front office. La ridefinizione dell'architettura del sistema sanitario regionale significa creare un'unica azienda territoriale sociosanitaria ligure che incorpora le cinque Asl, un solo direttore generale, un unico bilancio e un atto aziendale regionale, articolare in cinque aree sociosanitarie locali, ex Asl, per garantire prossimità e presidio tecnico di un'area Operations Management - Liguria Salute per le funzioni comuni. Le aziende diventeranno, perciò, aree. Ci sarà una sesta area che era Alisa che si occuperà della parte no core. Il distretto sociosanitaria rimarrà come è. Il prossimo passo sarà integrare il piano sociosanitario e il piano integrato. Vi sarà un'unica regia ospedaliera per l'area metropolitana di Genova per integrare percorsi clinici. In questo modo si supererà la frammentazione tra Policlinico San Martino, ospedale Galliera e Villa Scassi, allineando missioni e vocazioni. Gli ospedali di Sanremo e Imperia rimarranno presidi ospedalieri".

"E' una visione che condivido: l'idea di incidere sulle liste di attesa" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Il nuovo meccanismo ha alleggerito i tempi di attesa per le visite. L'integrazione della parte sanitaria piuttosto che sociale. Cerchiamo di farlo tutti i giorni. Riorganizzare gli spazi sui territori aiuta anche i sindaci a dare risposte più concrete. Non penso sia compito nostro giudicare gli apparati tecnici. Non siamo interessati alla parte amministrativa, noi come distretto abbiamo dei termini per costituire consorzi che riguardano la nuova governance per la parte sociale siamo indietro e pensavamo di farla dopo la riforma. Siamo preoccupato per l'ospedale di Bordighera. Speriamo che venga data la possibilità alla parte privata di poter rimanere e continuare questa collaborazione insieme. Altri temi emersi tra noi sono: i medici di famiglia, che sono pochi e anziani, molti andranno in pensione nell'entroterra e ciò aggraverà le liste d'attesa per i medici dei comuni di costiera; le case di riposo, soprattutto per chi non ha le fasce Isee per pagarle, c'è un peso incessante per le casse dei comuni; la casa della salute e della comunità a Ventimiglia sarà pronta per la primavera, si prevedono dodici laboratori; la partecipazione attiva dei sindaci attraverso gli organismi di questa nuova governance. Non sono contro nessuno, nella misura in cui andiamo a centrare delle nuove funzioni, le persone più idonee a ricoprire questo ruolo sono quelle che hanno più competenza. Non è una battaglia che mi fa cambiare la mia opinione positiva verso la riforma ma non ci sto a sentire dire che siamo contro. Io voglio parlare perché rappresento Ventimiglia e il distretto. Apprezzo e ho sempre apprezzato che Bucci ascolta i sindaci. Noi ci siamo espressi e continueremo a farla. Spero che tutte queste considerazioni vengano prese in considerazione. Dare risposte ai punti che ho posto credo che possano aiutare i cittadini a vedere positivamente le nostre posizioni".

"Ieri sono stati accolti i nostri emendamenti" - fa sapere il consigliere regionale Armando Biasi - "Avere un sindaco nella cabina di regia significa avere rispetto dell'opinione dei sindaci. Sono favorevole alla riforma. Rispetto al passato la riforma porta in dote una visione. Andiamo oltre i 100 milioni di euro fuori regione perché abbiamo sempre pensato che noi fossimo nella condizione di andare nell'opportunità di una sanità nostra. Creare un ospedale forte tra i migliori in Italia non potesse creare per gli altri presidi ospedalieri. Dobbiamo avere la certezza che vengano poste le base per i medici di base, che possano gestire la presa in carico, la casa della comunità e della salute. La riforma deve portare al centro il malato e il pazienti. Sarà indispensabile cominciare a fare una riflessione puntuale con una riflessione quali dovrebbero essere i miglioramenti per tutti. Lo porteremo in approvazione. C'è il problema che qui gli affitti sono molto cari e così i medici non vengono. Abbiamo immobili di Asl e non solo che potrebbero essere riqualificati per creare alloggi per i medici che vengono da fuori.. Quando ci sono degli organi rappresentativi che votano bisogna rispettare il voto. Il ragionamento è stato: prendo per buono il voto che è arrivato ma ci sono dei quesiti ponetemeli. Il 9 e 10 si voterà la riforma con tutti gli emendamenti. L'11 presenterò una proposta di legge. Su un punto degli otto dissentiamo. La provincia di Imperia composta da 66 sindaci avrà sicuramente un sindaco con delle competenze sanitarie. Rimanderemo al Cal di richiedere di rimettere in discussione questa proposta. Abbiamo anticipato il voto della riforma di finanza rispetto al bilancio. Nel rispetto dei ruoli e della correttezza proporremo una proposta di legge che dovrebbe portare ciò che oggi non è avvenuto".

"L'emendamento del Cal tocca sette punti importantissimi e pone al centro i sindaci. All'interno aveva un punto che riguardava la conferenza dei sindaci. Abbiamo cercato di portare avanti iniziative per capire meglio" - dichiara a il consigliere regionale Veronica Russo - "Credo profondamente che i sindaci debbano essere rappresentati da un sindaco. Siete voi i soggetti a cui porre l'attenzione. Partendo dall'ospedale di Bordighera che la riforma sanitaria non va a stabilire i presidi sul territorio. Personalmente sono stata da subito favorevole a rivedere qualcosa. Preoccupa il fatto che non c'è un accentramento. Da parte nostra ci sarà un controllo affinché non avvenga un accentramento a Genova".

"Sulla riforma siamo credo tutti d'accordo che sia opportuna e che bisogna procedere. La sostengo in pieno" - dice il consigliere regionale Walter Sorriento - "Fa paura, le preoccupazioni ci sono e credo che bisogna essere umili nell'imparare, studiare e proporre delle migliorie. L'obiettivo della riforma è garantire dei servizi più efficienti: diminuzione dei tempi d'attesa. Bisogna creare le eccellenze. Un medico viene se le strutture sono eccellenti. Sono comunque d'accordo e sostengo gli emendamenti di cui parlava il consigliere Biasi e ne porteremo altri. Cercheremo di sostenere il più possibile il territorio".

Sono intervenuti il vicesindaco di Bordighera Marco Laganà, il sindaco Pisano, il sindaco Gibelli, il sindaco Perri.