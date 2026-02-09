 / Attualità

Sanremo, manutenzione programmata ai tapis roulant della stazione ferroviaria: interventi per domani e mercoledì

I tecnici fermeranno gli impianti a rotazione per i controlli previsti a una settimana dalla messa in servizio

Nelle giornate di domani e mercoledì sono in programma attività di manutenzione programmata sui tappeti mobili della stazione di Sanremo, a una settimana dalla loro messa in servizio. Gli interventi rientrano nelle disposizioni tecniche previste e prevedono la presenza in stazione di tecnici specializzati, che opereranno su ciascun impianto in sequenza, con un fermo temporaneo di circa 90 minuti per tappeto. Sono previsti quattro interventi al giorno, uno alla volta, per ridurre al minimo i disagi per l’utenza.

Le operazioni riguarderanno un controllo completo di struttura, componenti elettronici e parti meccaniche, secondo il programma di manutenzione stabilito. Come spiegato nella comunicazione tecnica, «il fermo degli impianti sarà limitato ai tempi strettamente necessari». Le stesse verifiche verranno poi ripetute ciclicamente ogni mese, sempre con la modalità del fermo alternato dei tappeti mobili, così da garantire sicurezza, efficienza e continuità del servizio per i passeggeri.

