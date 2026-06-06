Perinaldo, doppio incarico per Achille Maccapani: guiderà transizione digitale, anticorruzione e trasparenza

Il Comune di Perinaldo accelera sul fronte dell'innovazione amministrativa e della trasparenza con la nomina del dottor Achille Maccapani a Responsabile per la Transizione Digitale e a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il sindaco ha conferito al segretario comunale supplente, in servizio dal 1° giugno scorso, l'incarico di Responsabile comunale per la Transizione Digitale (RTD), revocando contestualmente la precedente nomina attribuita alla dottoressa Armanda D'Avanzo, che ha cessato il proprio incarico presso l'ente.

La figura del RTD, prevista dall'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, rappresenta un punto di riferimento strategico per la modernizzazione della pubblica amministrazione. Tra i compiti affidati a Maccapani rientrano il coordinamento dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni, la promozione dei servizi digitali, il monitoraggio della sicurezza informatica, l'accessibilità degli strumenti digitali e l'attuazione delle linee guida nazionali in materia di innovazione tecnologica. L'obiettivo è quello di accompagnare il Comune verso una gestione sempre più efficiente, accessibile e integrata dei servizi pubblici, in linea con gli indirizzi dell'Agenda Digitale e con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

Il sindaco ha inoltre nominato il medesimo segretario comunale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). La scelta si inserisce nel solco della normativa nazionale che individua nel segretario comunale la figura più idonea a garantire il presidio della legalità amministrativa e il rispetto degli obblighi di trasparenza. Il RPCT avrà il compito di vigilare sull'attuazione delle misure anticorruzione, sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e sulla diffusione della cultura della trasparenza all'interno dell'ente.

Un doppio incarico di grande responsabilità, dunque, che concentra nelle mani del dottor Maccapani due funzioni strategiche per il futuro del Comune: da un lato la trasformazione digitale della macchina amministrativa, dall'altro la tutela della legalità, dell'integrità e della trasparenza dell'azione pubblica. Entrambi gli incarichi decorrono immediatamente. Quello relativo alla transizione digitale avrà validità fino a eventuale revoca e comunque non oltre la durata dell'attuale mandato amministrativo, mentre quello di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza resterà in vigore per tutta la durata dell'incarico di reggenza del segretario comunale presso il Comune di Perinaldo.