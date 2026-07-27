Tensione a Ventimiglia, scintille alla Battaglia di Fiori Kids tra Pro Loco Intemelia e staff del sindaco Di Muro

Tensione a Ventimiglia. Quella che doveva essere esclusivamente una serata di festa, colore e sorrisi per i più piccoli, la Battaglia di Fiori Kids, andata in scena venerdì sera, si è trasformata in un teatro di tensione politica e organizzativa.

Secondo quanto ricostruito, a margine della manifestazione, si sarebbe consumato un duro e acceso diverbio tra un esponente della Pro Loco Intemelia e un membro dello staff del sindaco Flavio Di Muro con botta e risposta verbalmente acceso scoppiato improvvisamente e sotto gli occhi di diversi presenti che ha subito gelato l'atmosfera festosa del centro.

Non sono ancora del tutto chiare le motivazioni scatenanti l'episodio di venerdì. C'è chi parla di divergenze di natura logistica e di 'vecchie ruggini' mai sopite in passato. Sta di fatto che l'episodio non sembra essere un fulmine a ciel sereno bensì l'apice di un clima di forte attrito che dura ormai da giorni. Già nelle settimane precedenti alla manifestazione si erano registrati pesanti incomprensioni e momenti di freddezza tra i vertici della Pro Loco Intemelia e un assessore della Giunta comunale. Al momento da entrambe le parti vige il 'no comment' ufficiale ma nei corridoi del palazzo comunale il malumore è evidente.