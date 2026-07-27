Indice di sportività 2026, Imperia è 60ª in Italia: pesa il ritardo sugli impianti, ma il territorio investe nel rilancio dello sport

La provincia di Imperia si colloca al 60° posto nell'Indice di sportività 2026 elaborato da Pts Sport e pubblicato da Il Sole 24 Ore, conquistando 199,3 punti e guadagnando una posizione rispetto all'edizione precedente. La graduatoria, giunta al ventesimo anno, prende in esame 32 indicatori che misurano la qualità e la diffusione dello sport sul territorio, analizzando aspetti che vanno dalla dotazione di impianti ai risultati agonistici, passando per gli investimenti, il numero di tesserati, le società sportive e il rapporto tra sport, economia e turismo.

Per il territorio imperiese emerge però un dato che merita particolare attenzione. Se la classifica generale colloca la provincia nella fascia centrale nazionale, la situazione cambia radicalmente osservando il macro-indicatore relativo alla "Struttura sportiva", dove Imperia figura al 104° posto su 107 province, risultando tra le realtà italiane con la minore dotazione infrastrutturale. È uno degli elementi che maggiormente penalizzano il territorio, soprattutto in un momento storico in cui gli investimenti sugli impianti rappresentano uno dei parametri introdotti nella nuova edizione dell'Indice, attraverso i dati dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e di Sport e Salute relativi al periodo 2019-2024.

Si cerca comunque di lavorare al cambiamento. Tra i lavori previsti quello di Sanremo è infatti in corso il progetto di riqualificazione del Campo Ippico del Solaro, un'operazione da circa 4 milioni di euro che punta a restituire piena funzionalità a uno degli impianti storici della città. Il piano prevede il recupero delle tribune, delle coperture, delle scuderie e del maneggio coperto, oltre al rifacimento degli impianti tecnologici e alla sistemazione delle aree esterne, con l'obiettivo di riportare la struttura a ospitare manifestazioni equestri di livello nazionale e internazionale. Senza dimenticare il palazzetto dello sport di Pian di Poma che, dopo i 'singhiozzi' degli ultimi anni, ha visto riprendere i lavori a pieno regime con, addirittura, la speranza di inaugurazione per il 2027.

Uno dei problemi sicuramente più cronici è quello dei campi di calcio, con le squadre che sono costrette ad orari impossibili, sia per gli allenamenti che per le partite di campionato. Una grossa mano, a Sanremo, la sta dando la nuova sistemazione di Pian di Poma ma, come sostengono le società, questo non basta. Sempre sul fronte dell'impiantistica sportiva, negli ultimi mesi sono stati programmati anche interventi di manutenzione e riqualificazione su altre strutture cittadine, mentre la Provincia di Imperia continua a sostenere l'attività delle associazioni attraverso la messa a disposizione delle palestre scolastiche di Imperia, Arma di Taggia e Ventimiglia in orario extrascolastico, favorendo così la pratica sportiva diffusa. Una scelta che si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione dello sport di base e delle realtà associative del territorio.

L'Indice di sportività 2026 vede Milano conquistare il primo posto davanti a Trento e Bolzano, beneficiando anche dell'eredità organizzativa e infrastrutturale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tra le province liguri, Genova resta la migliore classificata al 12° posto, seguita da Savona al 45°, La Spezia al 59° e quindi Imperia al 60°. Un risultato che conferma come la provincia ponentina disponga di un movimento sportivo vivace ma debba ancora colmare il divario sul fronte delle infrastrutture, un aspetto sul quale le amministrazioni stanno concentrando una parte significativa della programmazione degli investimenti.