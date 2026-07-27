La Pista degli Oleandri diventa "Guido Mandracci": Taggia rende omaggio all'uomo che trasformò un sogno in un simbolo

Ci sono luoghi che, prima ancora di essere un indirizzo, raccontano una storia. E ci sono nomi che, anche senza una targa, continuano a vivere nella memoria di un territorio. Per oltre trent'anni, ad Arma di Taggia, la Pista degli Oleandri è stata entrambe le cose. Ora quel legame diventa ufficiale.

La Giunta comunale di Taggia ha approvato la delibera con cui l'impianto sportivo motoristico di Regione Colli sarà intitolato a Guido Mandracci, assumendo la denominazione di "Impianto Sportivo Motoristico Comunale Guido Mandracci". Un atto che dovrà ora ricevere il via libera della Prefettura, ma che rappresenta già un riconoscimento istituzionale nei confronti dell'uomo che quella pista non si limitò a immaginarla: la progettò, la volle e la trasformò in una realtà conosciuta ben oltre i confini della Riviera.

Una scelta che arriva nel momento più significativo. La decisione non è casuale. Arriva a pochi mesi dalla riapertura del circuito, inaugurato lo scorso 17 novembre 2025 dopo un lungo intervento di recupero e riqualificazione promosso dal Comune, che ha restituito alla città un impianto rimasto inutilizzato dal 2017 e progressivamente caduto in stato di degrado. Proprio nella delibera la Giunta sottolinea come questo sia il momento più adatto per legare definitivamente il nome di Mandracci alla struttura, completando così il percorso di rinascita del circuito. Non soltanto un cambio di denominazione, quindi, ma la volontà di restituire alla pista la sua identità storica.

Dall'officina di famiglia a campione d'Italia. La storia di Guido Mandracci comincia molto prima della pista. Nato ad Arma di Taggia il 22 ottobre 1942, cresce nell'officina del padre Giacomo. È lì che sviluppa quella manualità e quella curiosità meccanica che lo accompagneranno per tutta la vita. Alla fine degli anni Cinquanta arriva il primo amore per le competizioni. Prima le gimkane in motocicletta, poi un'intuizione destinata a cambiare tutto: costruire un kart con le proprie mani. Nel 1959, quando il karting in Italia era ancora praticamente sconosciuto, Mandracci realizza nel garage di famiglia il suo primo mezzo assemblando tubi, componenti recuperati e tanta inventiva. Da quel momento nasce una passione che lo porterà a vincere gare con la scuderia 3M, conquistando successi a Sanremo, Ospedaletti, Ventimiglia e perfino Montecarlo. Parallelamente arriva anche la carriera motociclistica, culminata nel 1971 con il titolo italiano della classe 250, prima di affrontare circuiti prestigiosi come Monza, Imola, Vallelunga, Le Mans e il Tourist Trophy dell'Isola di Man.

Il sogno della pista. Ma il progetto che più di ogni altro avrebbe lasciato un segno sul territorio arriva negli anni Novanta. Mandracci immagina una pista che possa diventare un punto di riferimento per il karting italiano. Nasce così la Pista degli Oleandri, inaugurata nel periodo natalizio del 1993 e sviluppata grazie alla società della quale fu cofondatore e principale promotore. Il circuito viene progettato direttamente da lui e diventa rapidamente un luogo di allenamento e di incontro per piloti provenienti da tutta Europa. Da quel tracciato sono passati alcuni dei più grandi nomi dell'automobilismo e del motociclismo mondiale. Tra questi Michael Schumacher, che scelse più volte Arma di Taggia per allenarsi lontano dai riflettori, instaurando con Mandracci un rapporto di amicizia e stima. In pista si sono visti anche Ralf Schumacher, Clay Regazzoni, Max Biaggi, Mick Doohan, Wayne Gardner, Johnny Herbert, Pedro Diniz e numerosi altri protagonisti del motorsport internazionale. Un patrimonio sportivo che ha contribuito a far conoscere Taggia ben oltre i confini liguri.

Un'eredità che continua. La delibera ricostruisce proprio questo percorso, ricordando come Guido Mandracci sia stato non soltanto uno dei piloti liguri più rappresentativi, ma anche il principale promotore della nascita dell'impianto, concepito fin dall'inizio come luogo di formazione sportiva, aggregazione giovanile e promozione del territorio. Negli anni il circuito ha ospitato manifestazioni e allenamenti di piloti di livello nazionale e internazionale, contribuendo alla crescita dell'immagine della città. Non a caso, quando il nuovo concessionario ha presentato il progetto di rilancio della struttura, aveva già scelto spontaneamente di chiamarla "La Pista Mandracci", riconoscendo il legame inscindibile tra quel tracciato e il suo ideatore. Con l'approvazione della delibera quel riconoscimento diventa oggi anche istituzionale. La storica Pista degli Oleandri cambia ufficialmente nome, ma soprattutto restituisce alla comunità quello che, per molti, non aveva mai smesso di essere: la pista di Guido Mandracci.