Regione Liguria contro l'abbandono degli animali: al via la campagna social "Infame" per fermare un gesto vile e criminale

Regione Liguria lancia una nuova campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali domestici, un fenomeno che torna puntualmente a crescere con l'arrivo dell'estate e delle partenze per le vacanze. L'iniziativa, dal titolo "Infame", utilizza un messaggio volutamente duro per condannare un comportamento che rappresenta non solo una grave mancanza di responsabilità, ma anche un reato previsto dall'articolo 727 del Codice penale. L'obiettivo è raggiungere cittadini e turisti attraverso i canali social istituzionali, promuovendo una maggiore consapevolezza sul valore del possesso responsabile degli animali d'affezione.

L'immagine scelta per la campagna è particolarmente evocativa: un cane seduto sul ciglio della strada osserva l'auto del proprio proprietario mentre si allontana. Sopra la fotografia campeggia una sola parola, "Infame", che sintetizza il giudizio della Regione nei confronti di chi decide di abbandonare un animale. Un gesto che provoca sofferenza, mette a rischio la vita degli animali e può avere conseguenze anche sulla sicurezza stradale, oltre a essere perseguibile dalla legge con sanzioni molto severe.

Chi abbandona un animale domestico o detenuto in cattività rischia infatti l'arresto fino a un anno oppure un'ammenda compresa tra 5mila e 10mila euro. La normativa prevede inoltre la sospensione della patente da sei mesi a un anno se l'abbandono avviene utilizzando un veicolo. Le pene aumentano di un terzo qualora il fatto venga commesso su strade o nelle relative pertinenze, con ulteriori aggravamenti in caso di particolare gravità o di recidiva.

"Un gesto vile e deplorevole, che purtroppo ogni anno registra un incremento cospicuo durante i mesi estivi – commenta il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Tutela degli animali d'affezione, Simona Ferro –, con questa campagna di sensibilizzazione abbiamo lanciato un messaggio forte e chiaro per cercare di contrastare questo fenomeno che, nell'80% dei casi, porta alla morte dei nostri amici a quattro zampe. Avere un animale domestico è un impegno a lungo termine, per questo è fondamentale puntare sull'importanza del possesso consapevole affinché i proprietari sappiano prendersi cura in modo adeguato dei loro animali per tutta la loro vita".

Sull'importanza della prevenzione interviene anche l'assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò. "La sensibilizzazione su questo tema è fondamentale anche dal punto di vista sanitario – spiega –, il servizio dedicato delle Asl ha infatti il compito di vigilare affinché il rapporto con gli animali sia corretto e responsabile, oltre che di intervenire in situazioni di abbandono. È per questo che l'informazione va fatta in particolar modo al momento dell'adozione. Consapevolezza, assistenza veterinaria e responsabilità sono le parole chiave per chi decide di intraprendere un percorso insieme a un animale di affezione".

Tra gli strumenti ritenuti fondamentali per contrastare il fenomeno dell'abbandono c'è anche l'Anagrafe degli Animali d'Affezione, il registro nazionale che consente l'identificazione dei cani attraverso il microchip e ne facilita il ritrovamento in caso di smarrimento. L'iscrizione è obbligatoria e rappresenta uno degli strumenti più efficaci per tutelare gli animali e favorire il contrasto agli abbandoni, contribuendo a diffondere una cultura sempre più responsabile nei confronti degli amici a quattro zampe.