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Attualità | 05 giugno 2026, 17:33

Caso Nessy Guerra, strappato il volantino davanti a Le Cave: riportava la scritta “Riportiamo a casa lei e la piccola Aisha”

Il manifesto era stato affisso all'esterno del locale che nei giorni scorsi aveva ospitato un incontro pubblico di sensibilizzazione sulla vicenda della giovane sanremese e della figlia bloccate in Egitto

Caso Nessy Guerra, strappato il volantino davanti a Le Cave: riportava la scritta “Riportiamo a casa lei e la piccola Aisha”

Nuovo episodio attorno al caso di Nessy Guerra, la giovane sanremese bloccata in Egitto insieme alla figlia Aisha. Nelle scorse ore, infatti, uno dei volantini affissi davanti al locale Le Cave è stato ritrovato strappato. Sul manifesto compariva la fotografia di Nessy Guerra accompagnata dalla scritta: “Riportiamo a casa Nessy Guerra e la piccola Aisha”.

Un gesto che non passa inosservato, soprattutto per il luogo in cui è avvenuto. Proprio Le Cave, infatti, aveva ospitato nei giorni scorsi un incontro pubblico di sensibilizzazione dedicato alla vicenda della giovane sanremese e della figlia, un momento di confronto e informazione che aveva coinvolto cittadini, sostenitori e persone interessate a conoscere più da vicino una storia che nelle ultime settimane ha assunto una dimensione sempre più nazionale.

Al momento non è possibile stabilire se il danneggiamento del manifesto sia riconducibile a una precisa volontà di colpire il messaggio contenuto nel volantino oppure a un semplice atto vandalico. Resta però il fatto che il materiale affisso per promuovere la campagna di sostegno a Nessy Guerra e Aisha è stato trovato danneggiato proprio all'esterno del locale che aveva ospitato l'iniziativa.

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Andrea Musacchio

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