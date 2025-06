Ieri l'ultimo giorno di apertura per il ponte sull’Argentina a Taggia: tra malinconia e qualche rimpianto (Video)

È il classico finale che nessuno avrebbe voluto girare. Sul ponte ciclopedonale che attraversa il torrente Argentina, tra Taggia e Riva Ligure, l’atmosfera aveva ieri il sapore malinconico di un’ultima scena, di quelle che scorrono lente, con le luci basse e un po’ di vento a muovere l’inquadratura. Gli attori di questa storia — cittadini, sportivi, amministratori — avrebbero tutti preferito un epilogo diverso. Ma oggi scatta ufficialmente la chiusura per l’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione della struttura.

Ieri, sull’asfalto umido per qualche goccia di pioggia e sotto un cielo grigio, il ponte appare quasi deserto. Rari ciclisti e turisti si alternano, pedalando veloci o rallentando per uno sguardo in più. Ma sono soprattutto i residenti, pochi e silenziosi, a sostare qualche minuto sul ponte. Qualcuno si affaccia verso il mare, qualcun altro osserva i primi segni del cantiere sulle due sponde. C’è chi scatta una foto, chi si ferma per un ultimo ricordo.

La decisione di abbattere il ponte, condivisa da Regione Liguria e dai Comuni di Taggia e Riva Ligure, trova d’accordo molti cittadini, specie dopo i timori delle recenti alluvioni e alla luce della necessità di mettere in sicurezza il tratto focivo del torrente. Ma non mancano i dubbi e i rimpianti, soprattutto sulla tempistica dell’intervento. “Perché non iniziare più tardi, o addirittura prima, i lavori? Iniziarli ora comporta una serie di disagi”, si domanda sconsolato un residente. Un pensiero ricorrente tra i pochi presenti che, in queste ore, hanno scelto di attraversare un’ultima volta il tratto di pista ciclopedonale, molti dei quali convinti che fosse già chiuso.

Non è tanto la motivazione dei lavori a far discutere — il rispetto dei tempi imposti dal Pnrr e l’obiettivo di concludere il cantiere entro giugno 2026 — quanto piuttosto la gestione della vicenda. “Credo che si potesse fare di più”, commenta un altro cittadino, riassumendo un sentimento che in questi giorni ha attraversato la comunità. Da questa mattina il ponte sarà interdetto al passaggio. La pista, almeno per i prossimi mesi, si interromperà qui. La Riviera dei Fiori dovrà convivere con questo cantiere che, inevitabilmente, cambierà per un po’ le abitudini di residenti e turisti. Ma intanto, oggi, il ponte ieri ha salutato in silenzio la sua ultima giornata aperta.

(Riprese a cura di Elia Folco)