Sicurezza urbana e stagione estiva, in Prefettura il punto sulle strategie per tutela e vivibilità del territorio

In vista dell’imminente stagione estiva e del previsto aumento delle presenze turistiche sul territorio provinciale, si è svolta ieri, 4 giugno, presso la Prefettura di Imperia una nuova riunione dedicata all’approfondimento delle tematiche legate alla sicurezza urbana e all’attuazione delle misure previste dal Protocollo d’intesa per la prevenzione degli atti illegali e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, sottoscritto lo scorso ottobre.

L’incontro, convocato dal Prefetto Antonio Giaccari nell’ambito delle attività di monitoraggio avviate a novembre con la costituzione del Tavolo permanente sulla sicurezza, ha visto la partecipazione del Questore, dei Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, del Vice Comandante dei Vigili del Fuoco, del Comandante della Capitaneria di Porto, del Dirigente della Sezione Polizia Stradale, oltre ai sindaci e ai rappresentanti delle Polizie Locali dei Comuni rivieraschi. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni di categoria, di A.T.S. Liguria e della Camera di Commercio, a testimonianza della volontà di rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo economico.

Il Tavolo ha rappresentato un importante momento di confronto per individuare strategie condivise finalizzate a garantire elevati livelli di sicurezza e vivibilità urbana, soprattutto nei principali centri della provincia che nei prossimi mesi saranno interessati da un consistente afflusso turistico. Nel corso della riunione è stata effettuata una ricognizione delle principali criticità emerse sul territorio. Tra i temi affrontati, la necessità di mantenere alta l’attenzione sui fenomeni che possono influire sulla percezione della sicurezza da parte di cittadini e visitatori e sulla piena fruibilità degli spazi pubblici, con particolare riferimento anche alla gestione degli esercizi pubblici. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla ricerca di un equilibrio tra sicurezza pubblica, qualità della vita dei residenti e valorizzazione delle attività economiche e turistiche, elementi che rappresentano una componente essenziale dell’attrattività del territorio provinciale.

Durante il confronto è stata evidenziata anche la necessità di proseguire con determinazione nelle attività di contrasto a ogni forma di abusivismo e irregolarità legata all’organizzazione di eventi e manifestazioni, promuovendo nel contempo il pieno rispetto delle normative poste a tutela dell’incolumità pubblica. Il Prefetto Giaccari ha ribadito come «la collaborazione tra Istituzioni, Forze di polizia, operatori economici e associazioni di categoria rappresenti un elemento fondamentale per favorire una tempestiva individuazione delle criticità e l’adozione delle più opportune misure di prevenzione».

La Prefettura continuerà quindi a promuovere momenti di confronto e coordinamento con tutti i soggetti coinvolti, nella consapevolezza che la sicurezza rappresenta un obiettivo condiviso, indispensabile per preservare ordine pubblico, vivibilità e attrattività, valori che costituiscono un patrimonio fondamentale per l’intero territorio provinciale.