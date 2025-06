Festival di Sanremo e bando di assegnazione: questa mattina la Giunta designerà la Commissione giudicatrice

Sarà designata questa mattina, nel corso della riunione di Giunta dell’Amministrazione comunale di Sanremo, la Commissione che dovrà giudicare l’offerta inviata dalla Rai, nell’ambito della manifestazione di interesse per l’organizzazione dei prossimi tre Festival della Canzone con l’opzione per altri due.

Le ultime due sono state settimane particolarmente interessanti in chiave futura per la kermesse canora matuziana. A partire dalla consegna della busta da parte della Rai, contenente l’offerta per poi passare dalle sentenze di Tar e soprattutto del Consiglio di Stato, fino ai commenti delle parti in causa, tra Comune e Je Entertainment, la società di Sergio Cerruti che ha scatenato tutta la querelle, con il ricorso al Tar del dicembre scorso.

Ora la strada verso il Festival 2026 sembra decisamente in discesa. L’iter dovrebbe essere quello indicato dal Sindaco Alessandro Mager nel commento alla sentenza del Consiglio di Stato della scorsa settimana. Oggi è appunto prevista l’indicazione della Commissione, che sarà interna al Comune. Quindi, la stessa dovrà valutare la congruità dell’offerta di viale Mazzini e, successivamente, sottoporla all’Amministrazione comunale.

A quel punto scatterà la fase negoziale tra Palazzo Bellevue e la Rai con la base che dovrà essere quella dell’offerta presentata e a tutti ben nota (6,5 milioni l’anno, l’1% degli introiti pubblicitari e quattro manifestazioni trasmesse dalla tv di Stato, oltre ovviamente a quelle collaterali di ‘Tra palco e città).

Intanto, ne siamo certi, l’organizzazione per il Festival 2026 è già partita ed il direttore artistico Carlo Conti starà già ascoltando le canzoni che potrebbero far parte del cast. Servirà anche capire allo stesso presentatore la quantità di brani da mettere in gara nella categoria ‘Big’ e quanti in quella dei giovani, visto che nel bando viene chiesto espressamente che i due vincitori di ‘Area Sanremo’ vadano direttamente al Festival.

Senza dimenticare che ci sarà pure da allestire ‘Sanremo Giovani’ di dicembre, che poterà altri partecipanti all’Ariston. Quanti? Dovrà decidere la Rai ma servirà far quadrare i conti tra le due manifestazioni. Proprio su ‘Area Sanremo’ serviranno colloqui tra comune e viale Mazzini ma, sicuramente si troverà un accordo.

Ora attendiamo l’insediamento della commissione mentre qualche novità in più per il Festival del 2026 e sulle scelte tra Rai e Comune si potrà avere solo la prossima settimana.