Sanremo Nobel Peace Day: 1200 posti disponibili all'Ariston per il docufilm 'Nobel: un Premio Esplosivo'

Mancano poche ore all'avvio del Sanremo Nobel Peace Day 2025, la rassegna che lunedì 9 e martedì 10 dicembre porterà la città dei fiori al centro di un appuntamento culturale di respiro internazionale dedicato ai valori di Alfred Nobel.

Teatro Ariston aperto alla città: 1200 posti per la proiezione del docufilm

L'apertura ufficiale è affidata alla proiezione del docufilm "Nobel: un Premio Esplosivo" di Luigi Cantore, in programma martedì 9 dicembre alle ore 10 al Teatro Ariston. L'ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, con 1200 posti disponibili.

Hanno già confermato la partecipazione oltre 200 studenti degli istituti della provincia di Imperia, ma l'evento è pensato per coinvolgere l'intera popolazione sanremese. L'orario mattutino lo rende particolarmente accessibile per chi desidera dedicare una mattinata alla cultura e alla storia del territorio.

Il docufilm intreccia la biografia di Alfred Nobel con i luoghi sanremesi che ancora oggi custodiscono la sua memoria. Un racconto che collega la storia privata dello scienziato svedese alla dimensione pubblica del premio che ogni 10 dicembre viene consegnato a Oslo.

Un particolare ringraziamento va al Commendator Walter Vacchino per la concessione del Teatro Ariston e il supporto alla realizzazione del Sanremo Nobel Peace Day 2025.

Il Manifesto della Pace: la voce degli studenti

Al termine della proiezione, gli studenti potranno scrivere un pensiero di pace sul Manifesto che raccoglierà i contributi di tutti i giovani che parteciperanno alla rassegna di eventi in programma, in particolare a Play for Peace - Giochi di Pace, prevista per il 10 dicembre a Villa Ormond, e alla diretta streaming della cerimonia di conferimento del Premio Nobel per la Pace da Oslo, in programma presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo il 10 dicembre alle ore 12.00.

10 dicembre: due momenti centrali della rassegna

Play for Peace - Giochi di Pace (ore 10-12, Villa Ormond) coinvolgerà gli studenti del Liceo Cassini in collaborazione con L'Ancora Cooperativa Sociale in un percorso educativo che declina il tema della pace attraverso il gioco e i diritti.

La diretta streaming della cerimonia di conferimento del Premio Nobel per la Pace da Oslo (ore 12-13, Sala degli Specchi del Comune di Sanremo) permetterà alla cittadinanza di seguire in tempo reale uno degli eventi più significativi dell'anno a livello internazionale, moderato da Alberto Guglielmo Manzoni con gli interventi della Prof. Marina Moretti, Portavoce Ottobre di Pace, e di Maurizio Marmo, Presidente Centro Ascolto Caritas di Sanremo.

Il programma completo del 10 dicembre

· h 10-12, Villa Ormond: "Play for Peace. Diritti in gioco" con gli studenti del Liceo Cassini e L'Ancora Cooperativa Sociale

· h 12-13, Sala degli Specchi del Comune: diretta della cerimonia di conferimento del Nobel per la Pace da Oslo

· h 13-14, Accademia delle Belle Arti: lunch time aperto agli studenti

· h 14-16, Accademia delle Belle Arti: lezione "In programma: manifesto!" a cura della prof. Federica Flore

· h 14.30-18, Villa Ormond: evento formativo ECM "Valorizzare il potenziale dei nostri giovani con uno sguardo all'età matura" con i dottori Matteo Lancini, Roberto Ravera e Carlo Serrati

· h 16.30-18, Palazzo Roverizio: lezione "L'Olivo messaggero di Pace tra i popoli. Dai luoghi biblici alle colline di Sanremo" con il botanico Claudio Littardi

· h 18-19, Federazione Operaia: spettacolo musical-teatrale del Liceo Cassini "Parole e Note per i diritti e per la pace"

Un invito alla città

La rassegna, promossa dall'Alfred Nobel International Association in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Sanremo e numerose realtà del territorio tra cui la Rete Sanremo Città di Pace, rappresenta un'occasione unica per riscoprire il legame tra Sanremo e la figura di Alfred Nobel.

L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza: un'opportunità per dedicare una mattinata alla cultura e alla storia del proprio territorio, in un contesto d'eccezione come il Teatro Ariston. Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

LUNEDÌ 9 DICEMBRE - ORE 10.00

TEATRO ARISTON - INGRESSO GRATUITO

1200 posti disponibili - Ingresso fino ad esaurimento

Info e programma completo: https://www.alfrednobelsanremo.org/sanremo-nobel-peace-day-2025