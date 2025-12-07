Bordighera, un concerto per la speranza: raccolti 400 euro per AISLA (Foto)

Evento partecipato e carico di emozioni quello del pomeriggio di sabato 6 dicembre a Bordighera.

L’evento musicale benefico “Con la Musica si può”, organizzato e promosso dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano e svoltosi presso la ex Chiesa anglicana, ha offerto al pubblico un mix di riflessioni, musica e poesia.

Il trio Renzo, Simone e Vittorio De Franceschi (fagotto, flauto e clarinetto) ha suonato in modo ineccepibile brani di Kasper Kummer, Arcangelo Corelli, Charles Gounod, eseguendo alla fine un trascinante medley natalizio.

Alberto Guglielmi Manzoni, fondatore e presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano, ha presentato e introdotto i vari momenti con brio e con passione, sottolineando il valore della gratitudine per ciò che si ha.

Erano presenti come rappresentanti di AISLA: la volontaria e infermiera Tiziana Taggiasco e la psicologa Guendalina Donà, la quale nel suo intervento ha ribadito l’importanza dello stare vicini ai malati di SLA che molte volte sono abbandonati o dimenticati dagli amici.

La consigliera comunale Barbara Bonavia ha portato i saluti dell’amministrazione e ha poi interpretato con trasporto e intensità alcune poesie di Alda Merini e di Madre Teresa di Calcutta.

Il pubblico ha apprezzato i vari momenti dell’evento con numerosi applausi.

Sono stati raccolti 400 euro a sostegno di AISLA Imperia-Savona.

L’evento aveva il patrocinio del Comune di Bordighera, ed era in collaborazione con il Rotary Club Sanremo, FIDAPA sezione Sanremo, UNITRE Sanremo, Università della Terza Età Ventimiglia - Bordighera, l’Associazione Internazionale Alfred Nobel Sanremo.