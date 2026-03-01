 / Eventi

Oltre 19 mila visitatori alla mostra su Pippo Baudo a Sanremo: un viaggio tra video, foto e aneddoti

La mostra itinerante ha ripercorso i tredici festival condotti da Baudo, coinvolgendo il pubblico in esperienze interattive

Durante la settimana del Festival di Sanremo, oltre 19 mila persone hanno visitato la mostra dedicata a Pippo Baudo, celebrando la carriera del celebre conduttore. L’esposizione, itinerante e interattiva, ha accompagnato i visitatori nei tredici festival condotti da Baudo, tra video, fotografie, sketch e aneddoti, offrendo momenti in cui il pubblico stesso si è cimentato nelle esperienze proposte.

La mostra è stata realizzata dalla Direzione Comunicazione con il prezioso supporto di Rai Pubblicità e Rai Com, e con la collaborazione di Siae, Teche Rai e RaiNews.it, si legge nel comunicato ufficiale. Un’occasione unica per rivivere la storia del Festival attraverso gli occhi di uno dei suoi protagonisti più iconici, tra curiosità e ricordi indelebili.

Carlo Alessi

