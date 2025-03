Sanremo: cantiere del parcheggio di piazza Eroi fermo, dal Comune confermano la ripresa dei lavori lunedì prossimo

E’ un tema che, da diversi giorni impazza tra i commercianti di piazza Eroi ma anche nei corridoi di palazzo Bellevue. Stiamo parlando dei lavori del costruendo parcheggio di piazza Eroi Sanremesi che, dalla settimana precedente al Festival sono fermi.

Le classiche voci di corridoio, già nei mesi scorsi, parlavano di fatture non pagate e, quindi, di stop ai lavori. Dopo la ripresa del cantiere, in molti hanno notato il suo nuovo fermo, dai giorni immediatamente precedenti la kermesse canora matuziana. E, prontamente, gli stessi si sono chiesti cosa stesse succedendo visto che, spente le luci e la musica del Festival, i lavori sono ancora oggi fermi.

La preoccupazione è alta, ovviamente, per il timore che il cantiere possa rimanere bloccato e, insieme a lui anche le speranze di veder terminare nei tempi previsti, un’opera importante per la città di Sanremo, tra l’altro alle prese con un altro lavoro bloccato ormai da mesi, ovvero il Palazzetto dello Sport di Pian di Poma.

Da palazzo Bellevue è arrivata la conferma che, in Comune è arrivato l’ordine di servizio del capocantiere e la comunicazione della società. E’ stato confermato che i lavori riprenderanno regolarmente la prossima settimana dopo uno stop forzato, a causa della mancanza di alcuni materiali, ora regolarmente arrivati.

Con il mese di marzo, quindi, l’intervento tanto atteso in piazza Eroi riprenderà, con la speranza che i lavori in superficie possano terminare come previsto entro la fine dell’anno in corso. Una notizia che, se venisse confermata, potrebbe avvicinare la riunione del mercato ambulante del martedì e sabato, ora diviso tra la zona dell’Annonario e via Adolfo Rava sul lungomare.

Il prossimo anno, sempre se saranno rispettati i tempi previsti, si lavorerà sotto terra per la realizzazione del parcheggio vero e proprio che dovrebbe terminare entro la fine del 2026.