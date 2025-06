Festival di Sanremo tra il 24 e il 28 febbraio 2026: il Sindaco Mager "A noi andrebbe assolutamente bene ma nessuno ci ha ancora chiamato"

“Al momento non ci ha ancora avvisato nessuno da Roma ma, anche se è vero che la data del Festival di Sanremo la stabilisce la Rai, siamo rimasti un po’ sorpresi”. Sono le parole del Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, alla notizia (non ancora confermata dall’ufficio stampa della Rai) relativa alle date della prossima kermesse canora matuziana, che dovrà forzatamente slittare per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che si sovrapporrebbero alla manifestazione, se si svolgesse nei tempi classici.

“Riteniamo che sia quella la data più consona – prosegue Mager - ma nessuno al momento ci ha chiamato. A noi potrebbe andare bene perché ci fa piacere che possa essere inserita in un contesto temporale che sia di protagonismo assoluto e non sovrapposto ad un evento così importante come le Olimpiadi che, svolgendosi in Italia, catalizzerebbero l’attenzione del nostro paese”.

Il primo cittadino, commentando la notizia dello spostamento del Festival (di fatto già annunciato nei mesi scorsi proprio per le Olimpiadi) ha anche confermato che, in futuro, dovrà tornare nelle sue date classiche, ovvero tra i primi giorni e la metà di febbraio.