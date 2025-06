Sanremo 2026 slitta per le Olimpiadi: il Festival andrà in scena dal 24 al 28 febbraio

Il Festival di Sanremo 2026 cambia data. La decisione, nell’aria da settimane, è ora praticamente certa: la storica kermesse musicale andrà in onda su Rai1 da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Uno slittamento rispetto alla tradizionale collocazione nelle prime due settimane del mese, reso necessario per evitare la sovrapposizione con i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio.

La scelta nasce dall’esigenza di scongiurare una concorrenza diretta che potrebbe pesare sugli ascolti e sulla raccolta pubblicitaria. L’evento sportivo, infatti, sarà seguito anche dalle reti Rai, e un accavallamento con Sanremo avrebbe creato non pochi problemi di programmazione.

Sul tavolo erano state valutate diverse opzioni: un possibile anticipo a fine gennaio, scartato per ragioni legate al mercato discografico, oppure un rinvio a inizio marzo, ipotesi che però avrebbe rischiato di compromettere i dati Auditel. Alla fine la soluzione più equilibrata è sembrata quella di collocare il Festival subito dopo la conclusione delle Olimpiadi.

Non è la prima volta che la manifestazione esce dal suo consueto periodo: era già accaduto nel 2021, quando l’edizione condotta da Amadeus si tenne a marzo, in piena emergenza Covid. Alla guida di Sanremo 2026 tornerà Carlo Conti, confermato come direttore artistico e conduttore dopo il successo della scorsa edizione.