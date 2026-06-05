Il comitato 'Inventimiglia' chiede la sospensione dei lavori della passerella, Di Muro: "Ventimiglia non può più aspettare"

Il comitato 'Inventimiglia' chiede la sospensione dei lavori di ricostruzione della passerella presentando un’istanza che è ora al vaglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma.

"Ventimiglia non può più aspettare" - dice il sindaco Flavio Di Muro commentando la decisione presa dal comitato - "Il comitato 'Inventimiglia' ha chiesto la sospensione dei lavori di ricostruzione della passerella. Io, invece, vado avanti, a testa alta, convinto delle scelte che abbiamo fatto e con la piena fiducia nel lavoro degli uffici comunali e dei tecnici che hanno elaborato il progetto, già valutato positivamente dalla Conferenza dei Servizi".

"Ventimiglia non può permettersi di perdere altro tempo e, soprattutto, non merita che ogni opera pubblica diventi un campo di battaglia che con il bene della città ha poco a che fare" - mette in risalto Di Muro - "Sono stato eletto per assumermi delle responsabilità, non per nascondermi dietro le polemiche e questa responsabilità la porterò avanti fino in fondo, unitamente a tutta l’Amministrazione, supportato dai nostri legali, convinto di rappresentare la volontà della maggioranza, se non della totalità dei miei concittadini. L’istanza di sospensione dei lavori è ora al vaglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, confido nella Magistratura, che saprà comprendere le ragioni giuridiche e sociali a sostegno della costruzione della passerella".