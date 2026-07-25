Azione lancia l'allarme sulla sicurezza: "Una sola volante a Ventimiglia e carenza di agenti anche a Imperia e Sanremo"

La carenza di organico nelle forze di polizia torna al centro del dibattito politico. A lanciare l'allarme è Azione, che, attraverso la segretaria provinciale Desiree Negri e il deputato Fabrizio Benzoni, chiede un intervento del Governo per rafforzare la presenza della Polizia di Stato nel Ponente ligure, indicando come particolarmente critiche le situazioni di Ventimiglia, Imperia e Sanremo.

Secondo quanto evidenziato da Negri, la situazione più delicata riguarda la frontiera di Ventimiglia, dove attualmente opererebbe una sola volante e due soli agenti sarebbero impegnati nelle procedure di riammissione dalla Francia. Una condizione che, secondo Azione, avrebbe inevitabili ripercussioni anche sul resto del territorio provinciale, compresa Sanremo, soprattutto in un periodo caratterizzato dal forte afflusso turistico.

Il partito richiama inoltre le recenti dichiarazioni del Silp Cgil di Imperia, che aveva denunciato le difficoltà della Questura nel garantire un adeguato presidio del territorio, spiegando come, quando possibile, venga impiegata una sola volante per turno, a fronte delle due normalmente necessarie.

Il tema è stato affrontato anche in Parlamento attraverso un'interpellanza presentata dal deputato Fabrizio Benzoni. Il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni ha ribadito che il rafforzamento degli organici rappresenta una priorità del Governo, ricordando le oltre 45 mila assunzioni effettuate nelle forze di polizia e le ulteriori 27 mila previste entro la fine della legislatura.

Una ricostruzione che Benzoni contesta, sostenendo che i numeri complessivi non fotografino la reale situazione della Polizia di Stato. Secondo il parlamentare di Azione, infatti, delle 2.452 assunzioni previste, soltanto 400 riguarderebbero la Polizia di Stato, mentre il numero dei pensionamenti supererebbe quello delle nuove immissioni in servizio. Benzoni evidenzia inoltre come gli organici sarebbero passati da oltre 100 mila unità nel 2013 a 96.186 agenti nel 2025.

Per Azione, il quadro è particolarmente preoccupante in una provincia di confine come quella di Imperia, dove la gestione dei flussi transfrontalieri si affianca alle esigenze di sicurezza legate alla stagione estiva. Per questo il partito chiede al Governo un piano di assunzioni straordinarie e strutturali, ritenendo le risorse attualmente disponibili non sufficienti a garantire un presidio efficace del territorio e la sicurezza di residenti e turisti.