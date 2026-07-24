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Politica | 24 luglio 2026, 20:11

Centro benessere con servizio ristoro a Vallecrosia al Mare, approvato all'unanimità in consiglio comunale

Passano le modifiche in aggiornamento normativo da apportare al vigente piano urbanistico comunale

Centro benessere con servizio ristoro a Vallecrosia al Mare, approvato all'unanimità in consiglio comunale

Vallecrosia al Mare avrà un centro benessere con relativo servizio ristoro, lounge bar, in via G. Marconi. Sono, infatti, state approvate all'unanimità, in consiglio comunale, le modifiche in aggiornamento normativo da apportare al vigente piano urbanistico comunale (P.U.C.) relativamente all'attuale distretto di trasformazione “DT1-SUB1”, in relazione alla richiesta di permesso di costruire presentata dalla società Gaia Vacanze Sas di Aprosio Liria Alda & C.

Il centro benessere sarà a servizio dell'attività turistico ricettiva esistente. "E' la terza volta che approda in consiglio comunale questa pratica iniziata dalla precedente amministrazione" - dice il sindaco Fabio Perri illustrando la pratica - "Ritorna in consiglio per una questione di osservazioni".

"Questa pratica ritorna per la terza volta in consiglio comunale perché erano state fatte delle osservazioni la prima volta. Eravamo tornati in consiglio comunale per parlare di quello e voi, che eravate nella minoranza, non vi eravate neanche presentati in consiglio per parlarne" - interviene il consiglio comunale di minoranza Marilena Piardi - "Siamo a favore perché porterà uno sviluppo ulteriore sul lungomare e darà la possibilità di avere un'attrattiva in più".

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Elisa Colli

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