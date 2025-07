La Polizia Municipale di Sanremo abbraccia la tecnologia: con 'app.IO' le comunicazioni relative alle multe viaggiano sul cellulare

Il Comando Polizia Locale di Sanremo, grazie al supporto del Servizio Sistemi Informativi del Comune, tra i primi in Italia, avvierà nei prossimi giorni l’utilizzo dell’applicazione 'app.IO' per l’invio degli avvisi relativi alle sanzioni amministrative. 'app.IO' è uno strumento digitale che consente di comunicare in modo semplice, tracciabile e veloce l’avviso di accertamento della violazione, permettendo di essere informati in maniera tempestiva e trasparente.

Si tratta di un canale aggiuntivo: l’avviso inviato tramite app.IO non sostituisce la notifica, che avverrà, come di consueto, attraverso i canali previsti dalla normativa vigente. L’obiettivo è offrire un servizio più moderno e accessibile, agevolando l’utente nella presa visione dell’avviso, consentendo di risparmiare tempo e denaro. La comunicazione tramite app.IO precede di alcuni giorni la notifica tradizionale quindi, in caso si voglia procedere al pagamento, non sono calcolate le spese di notifica. La Polizia Locale precisa che app.IO non viene utilizzata per effettuare controlli o accertare infrazioni, ma esclusivamente per inviare una prima comunicazione informativa.

Si tratta di un messaggio in arrivo sullo smartphone, proveniente dal Comune di Sanremo, contente i dati principali della violazione, con possibilità di accedere, tramite link, all’area riservata relativamente alle sanzioni amministrative emesse dalla Polizia Locale di Sanremo, e possibilità di procedere al pagamento on line, senza spese di notifica. La nuova modalità di comunicazione verrà utilizzata dalla Polizia Locale di Sanremo nei casi in cui non viene lasciato avviso cartaceo sul veicolo, consentendo quindi l’informazione tempestiva e anticipata rispetto alla notifica dell’atto, principalmente per le violazioni relative agli accessi irregolari nelle aree pedonali, o ai divieti di sosta accertati con strumentazione street control.

Il Comando, a breve, implementerà lo strumento anche per comunicare l’avvenuta rimozione dei veicoli per divieto di sosta: meno di un’ora dopo le operazioni di rimozione, sarà inviato un messaggio tramite app.IO al proprietario, informandolo che il veicolo è stato rimosso e fornendo le indicazioni sulle modalità per recuperarlo.