Sanremo: servizio di raccolta dei rifiuti durante il Festival, importante incontro tra Amaie Energia e commercianti

“E’ stata una riunione importante, che ci ha visti coinvolti e che potrà garantire una collaborazione continua con i vertici di Amaie Energia, per migliorare in futuro il servizio”. Sono le parole di Andrea Di Baldassare, presidente di Confcommercio a Sanremo, che insieme alle altre categorie del settore commerciale e turistico, hanno partecipato all’incontro con la società matuziana che si occupa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il presidente di Amaie Energia, Sergio Tommasini, e l’Assessore all’Ambiente, Ester Moscato, hanno infatti convocato i rappresentanti del settore, per analizzare il servizio svolto nel corso della settimana dedicata al Festival di Sanremo. I due amministratori hanno voluto toccare con mano dai diretti interessati quali sono state le eventuali criticità e le cose da mantenere, in modo da migliorare ulteriormente il servizio, anche in funzione dell’imminente weekend dedicato ai fiori e quello successivo con la Milano-Sanremo.

La riunione, che come annunciato sarà la prima di una lunga serie, vuole avviare una stagione di collaborazione tra commercianti e operatori turistici con Amaie Energia, in modo da migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti. Nel corso dell’incontro si è parlato anche dell’installazione delle ecoisole, un argomento che è stato trattato con maggiore attenzione, sempre ieri pomeriggio, nella riunione che ha visto protagonisti gli amministratori dei condomini del centro.

Amaie Energia e l’Assessorato all’Ambiente organizzeranno altri incontri nelle prossime settimane.