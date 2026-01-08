Scuola, iscrizioni 2026/2027: tutto quello che c'è da sapere dal 13 gennaio

Il suono della campanella per il prossimo anno scolastico inizia a farsi sentire già a gennaio. Per le famiglie italiane è tempo di scelte: dal 13 gennaio al 14 febbraio si aprono ufficialmente le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027. Niente corse all'ultimo minuto, ma è bene arrivare preparati: ecco la guida pratica per non sbagliare un colpo.

Vanno dimenticati i vecchi moduli infiniti (nella maggior parte dei casi). Il quartier generale delle iscrizioni è la piattaforma Unica, il portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il link da salvare: unica.istruzione.gov.it. Per accedere dovrai utilizzare la tua identità digitale. Sono validi SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica), CNS o eIDAS.

La procedura online riguarda tutte le prime classi di scuola primaria, secondaria di I e II grado, oltre ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Non tutto passa dallo schermo. Restano fedeli alla domanda cartacea, da presentare direttamente in segreteria: la Scuola dell’Infanzia (materna) e specifici percorsi indicati dal Ministero per casi particolari.

L’orientamento fa poi un salto nel futuro. All'interno di Unica sarà possibile trovare la sezione “What’s Next”, un servizio che utilizza il Metaverso per permettere a studenti e genitori di esplorare i percorsi formativi in modo immersivo.

Un modo decisamente nuovo per rispondere alla domanda: “Cosa farò da grande?”. Inoltre, si consolidano i nuovi indirizzi di studio: il liceo del Made in Italy, per chi vuole approfondire le radici dell’eccellenza economica e culturale italiana, e la Filiera Tecnologico-Professionale (4+2), con percorsi quadriennali che puntano dritti al mondo del lavoro o agli ITS Academy.