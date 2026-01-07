Ventimiglia, rimozione della filovia al Borgo. Amarella: "Completiamo un intervento atteso dai residenti"

Prosegue l’attività di rimozione dei vecchi impianti della filovia al Borgo, quartiere di Ventimiglia. L’intervento, portato avanti da Riviera Trasporti, rientra in un più ampio programma di riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture non più in uso con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e la vivibilità del quartiere.

I lavori consentiranno di eliminare strutture obsolete che da tempo non svolgevano più alcuna funzione restituendo maggiore ordine e pulizia visiva a una zona centrale e storica della città. "Completiamo un intervento atteso dai residenti del Borgo e che va nella direzione di una maggiore attenzione al territorio e nell’utilizzo delle nuove tecnologie del trasporto pubblico, che privilegiano i bus elettrici" - commenta soddisfatto il consigliere provinciale Gabriele Amarella - "Ringrazio RT per l’impegno e la collaborazione dimostrata".