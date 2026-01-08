Festival di Sanremo 2026, allarme truffe sui biglietti: spuntano profili fake sui social

I primi tentativi di truffa sui biglietti del Festival di Sanremo iniziano a circolare sui social ancor prima dell’apertura ufficiale della fase di acquisto. Un segnale prevedibile, ma che richiede attenzione, soprattutto in un momento in cui la procedura di vendita è ancora nelle sue fasi preliminari e nessun biglietto è stato assegnato.

Lo scorso 22 dicembre è infatti partita la registrazione preliminare per l’acquisto dei biglietti della Festival della Canzone Italiana – 76ª edizione, in programma a Sanremo dal 24 al 28 febbraio 2026. Fin dalle prime ore, migliaia di appassionati hanno tentato di mettersi “in coda” online per completare la procedura, necessaria per sperare di accedere alle serate al Teatro Ariston.

La registrazione, completamente gratuita, è obbligatoria per chiunque voglia partecipare al processo di selezione e resterà aperta fino alle 18 di domani, giovedì 8 gennaio. Possono registrarsi esclusivamente i maggiorenni, in possesso di documento di identità valido, codice fiscale e carta di pagamento intestata, che verrà utilizzata solo in caso di selezione positiva. È bene chiarirlo: la registrazione non garantisce l’acquisto dei biglietti, ma consente unicamente di entrare nel meccanismo di selezione.

Quest’anno la gestione dell’intera procedura è stata affidata a Vivaticket, che curerà tutte le fasi online. Considerato il numero limitato di posti disponibili all’interno dell’Ariston, gli utenti registrati verranno selezionati in modo casuale tramite software, alla presenza di un notaio. Solo chi verrà estratto riceverà una comunicazione ufficiale via e-mail con le indicazioni e le tempistiche per procedere all’acquisto, per un massimo di due biglietti. È ammessa una sola registrazione per utente e i tentativi multipli, con dati duplicati o ripetuti, saranno automaticamente bloccati o eliminati.

Nonostante la procedura sia dunque ancora aperta e gli esiti delle selezioni saranno disponibili solo a partire dal 15 gennaio, sui social network stanno già comparendo profili fake che propongono la vendita di presunti biglietti, spesso per le serate più ambite come la finale o la serata delle cover. Offerte che, allo stato attuale, non possono essere reali, dal momento che nessun utente è ancora stato selezionato e nessun titolo di accesso è stato emesso.

Il consiglio è quindi uno solo: diffidare da qualsiasi annuncio di vendita anticipata, evitare contatti privati, richieste di pagamento o “prenotazioni” informali e fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali indicati dall’organizzazione. Il Festival di Sanremo è, da sempre, terreno fertile per truffe e raggiri online: riconoscerli in anticipo è il primo passo per evitarli.