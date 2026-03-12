Taggia, lavori al via per il bypass della ciclabile: a partire da oggi senso unico a scendere sull’ultimo tratto dell’Argine Sinistro

Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del percorso alternativo che consentirà di ricongiungere la pista ciclabile della Riviera dei Fiori, in attesa della costruzione del nuovo ponte sul torrente Argentina.

A partire da oggi, giovedì 12 marzo, sarà istituito il senso unico di marcia in direzione mare lungo il tratto di Argine Sinistro compreso tra il ponte all’altezza del campo sportivo Sclavi e l’incrocio con la via Aurelia. L’accesso sulla via Aurelia, dall’Argine Sinistro, sarà esclusivamente in direzione Sanremo.

La modifica alla viabilità si rende necessaria per consentire agli operai comunali di delimitare l’area di cantiere e realizzare un percorso sicuro dedicato ai pedoni e alle biciclette, che permetterà di ristabilire la continuità della pista ciclabile.

Una volta completata l’opera provvisoria, il senso unico verrà comunque mantenuto, poiché il bypass ciclopedonale occuperà parte della carreggiata.