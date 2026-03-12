Ventimiglia ottiene 42.500 euro per un progetto culturale con Mentone

Un finanziamento europeo per rafforzare il dialogo culturale tra Italia e Francia. Il Comune di Ventimiglia si è aggiudicato un contributo di 42.500 euro nell’ambito del bando ALCOTRA–INTERREG 2021–2027, nella sezione dedicata ai microprogetti di cooperazione transfrontaliera.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Ventimiglia e il Théâtre du Lavoir di Mentone, consolidando ulteriormente il rapporto culturale tra i due territori.

Cuore dell’iniziativa sarà la realizzazione di spettacoli teatrali bilingue, in italiano e in francese, che verranno messi in scena sia a Ventimiglia sia a Mentone. L’obiettivo è favorire l’incontro tra le due comunità attraverso il linguaggio universale delle arti performative, promuovendo la comprensione reciproca e contribuendo a superare le barriere linguistiche anche nel campo culturale.

Il progetto si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di cooperazione tra territori di confine tra Italia e Francia, valorizzando la cultura come strumento di dialogo, scambio e integrazione.

“Questo progetto rappresenta un risultato importante per Ventimiglia e per il rafforzamento della collaborazione culturale con il territorio francese – dichiara l’assessore alla Cultura e al Teatro Serena Calcopietro –. Attraverso il teatro vogliamo creare un vero ponte tra Ventimiglia e Mentone, utilizzando le arti performative come linguaggio universale capace di unire le comunità e superare le barriere linguistiche”.

Secondo l’assessore, iniziative di questo tipo contribuiscono anche a valorizzare la vocazione transfrontaliera della città e ad ampliare l’offerta culturale per cittadini e visitatori.

L’avvio delle attività è previsto a partire dalla stagione teatrale 2026–2027, con una programmazione di eventi che coinvolgerà pubblico e operatori culturali di entrambe le realtà.