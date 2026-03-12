Sanremo, guasto a una stampante rallenta la consegna delle schede elettorali al Palafiori: tutto risolto in un’ora

Qualche lamentela ma il problema è stato risolto nel giro di un’ora. Si tratta del guasto, occorso ad una stampante, che ha bloccato per qualche minuto la consegna delle schede elettorali perse o per cambio di residenza, questa mattina all’ufficio Anagrafe di corso Garibaldi a Sanremo, al Palafiori.

In molti, tra gli utenti che si sono recati negli uffici comunali per ritirare la scheda, sono stati costretti ad attendere e, qualcuno, ha anche immediatamente scritto invettive sui social, senza conoscere la vera problematica.

Da noi interpellato, il vice Sindaco ed assessore competente Fulvio Fellegara, si è messo immediatamente in contatto con il dirigente dell’ufficio che, in pochi minuti lo ha tranquillizzato, visto che la stampante era stata prontamente riparata.

Alle 10.30 la situazione è tornata alla normalità ed i cittadini hanno potuto ritirare la loro scheda elettorale.