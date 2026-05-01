Primo Maggio, giornata di riflessione a Camporosso: sindacati uniti per un "Lavoro dignitoso" (Foto e video)

Precarietà, incidenti mortali, contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale sono stati i temi al centro della giornata di riflessione "Lavoro dignitoso" organizzata in occasione della Festa del Lavoro dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL della provincia di Imperia a Camporosso.

Per l'occasione sono intervenuti Tiziano Tomatis (CGIL), Antonietta Pistocco (CISL), Marco De Andreis (UIL), il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, il consigliere regionale Enrico Ioculano e Sandro Del Fattore della CGIL Nazionale, che ha offerto un contributo di respiro nazionale sui temi del lavoro, delle politiche contrattuali e delle sfide poste dall’innovazione.

In tanti hanno partecipato al momento di confronto e festa andato in scena questa mattina al Palatenda in località Bigauda. "E' la prima volta che Camporosso ospita questo evento" - dichiara il sindaco Davide Gibelli.

Un argomento di grande attualità che ha posto l’attenzione sulle trasformazioni del mercato del lavoro, sull’innovazione tecnologica e sulla necessità di garantire diritti e dignità ai lavoratori anche nei nuovi contesti produttivi.

Al termine della parte istituzionale si è dato spazio anche alla convivialità, grazie al servizio bar e ristorazione a cura della Cooperativa SPES di Ventimiglia, e all’intrattenimento con l’esibizione musicale della Berben Band.