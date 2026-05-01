Taggia, intervento urgente in darsena: nuova barriera antinquinamento e materiali per la sicurezza ambientale

Il Comune di Taggia ha deciso di intervenire per garantire la sicurezza ambientale della darsena comunale, approvando un affidamento diretto per la fornitura di materiali antinquinamento e la sostituzione della barriera galleggiante di protezione. A seguito di una verifica tecnica effettuata il 3 marzo scorso, è emerso il grave deterioramento della barriera galleggiante posta all’ingresso della darsena. La struttura presentava infatti strappi, rotture e danni ai galleggianti, risultando non più idonea a contenere eventuali sversamenti di idrocarburi.

Per questo motivo, l’amministrazione ha ritenuto necessario intervenire rapidamente con un doppio obiettivo: ripristinare la barriera di contenimento e dotarsi di materiali assorbenti per la gestione ordinaria ed emergenziale. L’intervento è stato affidato alla ditta Liguria Sommozzatori Soc. Coop., specializzata nel settore, per un importo complessivo di circa 3.906 euro. Nel dettaglio, la spesa è suddivisa in: 1.134,67 euro per materiale antinquinamento di consumo, tra cui assorbenti oleosi, barriere assorbenti e argilla naturale; 2.771,84 euro per la fornitura e posa di una nuova barriera galleggiante modello AR/70, comprensiva di sistema di ancoraggio e trasporto.

L’intervento rientra tra gli obblighi del Comune, in qualità di concessionario dell’area demaniale marittima, di garantire la tutela ambientale e la prevenzione dell’inquinamento all’interno della darsena. Con questa operazione, il Comune punta a rafforzare i sistemi di prevenzione contro gli sversamenti, assicurando una gestione più efficace e tempestiva di eventuali emergenze ambientali in ambito portuale.