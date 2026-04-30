Riforma florovivaismo, svolta storica per la Liguria: Berrino esalta il ruolo strategico del settore

Grande soddisfazione per l’approvazione della riforma sul florovivaismo viene espressa dal senatore Gianni Berrino, che definisce il provvedimento “atteso da decenni” e capace di restituire centralità e dignità normativa a un comparto cruciale per l’agricoltura italiana. Secondo Berrino, la floricoltura rappresenta una delle eccellenze della Liguria, con un ruolo particolarmente rilevante per Sanremo, territorio che da sempre contribuisce in modo significativo sia all’economia locale sia alla promozione del Made in Italy nel mondo.

Nel suo intervento, il senatore ha voluto esprimere apprezzamento per il lavoro del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del Sottosegretario Patrizio La Pietra, sottolineando come “lo Stato dia finalmente un segnale concreto di vicinanza agli agricoltori”, riconoscendo il valore economico, ambientale e sociale del settore. Tra gli elementi chiave della riforma, Berrino evidenzia l’introduzione del Piano nazionale del florovivaismo, del Tavolo tecnico permanente e il rafforzamento delle attività di monitoraggio. Strumenti che, a suo avviso, permetteranno una programmazione strutturata, superando definitivamente una gestione emergenziale.

Particolarmente significativa anche l’attenzione riservata a innovazione, formazione e tracciabilità, considerati pilastri fondamentali per sostenere la competitività delle imprese italiane e proteggerle dalla concorrenza sleale. Il senatore conclude ribadendo il proprio impegno: “Come rappresentante del territorio ligure, continuerò a lavorare affinché le esigenze dei nostri floricoltori siano sempre ascoltate e sostenute”, sottolineando come il comparto rappresenti una parte integrante dell’identità e dell’economia regionale.